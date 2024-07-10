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现货需求增长等多因素 推升黄金价格屡创新高

韩 昱
2024年07月10日09:02 | 来源：证券日报
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原标题：现货需求增长等多因素 推升黄金价格屡创新高

自2022年11月份开启本轮涨势以来，黄金价格屡创新高，今年更是显示出充沛的上涨动能。

以国际黄金现货价格为例，Wind数据显示，截至7月9日记者发稿（下同），今年以来伦敦金现涨幅约为14.42%，约为去年同期涨幅（5.60%）的2.6倍。若从本轮涨势起点看，2022年11月1日至2024年7月9日，伦敦金现累计涨幅已超44%。

驱动金价不断上行的主要因素有哪些？领秀财经首席分析师刘思源在接受《证券日报》记者采访时表示，主要有美联储货币政策、黄金现货需求和避险需求三个因素。首先，美联储从去年年底释放降息信号，但始终没有落地。市场持续处于高度紧张状态，一旦消息利于美联储降息，黄金多头就推升价格，反之则打压。其次，各国央行对现货黄金需求很大，未来预计还会配置。最后，国际地缘政治冲突时不时引发市场的避险情绪，给市场带来更多潜在不确定因素，引发金价的波动。

“近年来， 一些央行更加注重外汇储备的多样性， 降低对美元的依赖， 开始增加黄金储备。这快速提升了对现货黄金的需求量， 从而推动黄金价格上涨。 ”巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒对《证券日报》记者表示，各国央行的购买行为也是影响黄金价格的重要因素之一。

最新数据显示，截至2024年6月末，我国央行黄金储备报7280万盎司，与5月末持平。我国央行黄金储备此前连续18个月增加后，最近连续两个月“按兵不动”。不过，业界普遍认为，这与近期金价持续在高位震荡有关，后期央行增持黄金仍是大方向。例如，华西证券发布的研报认为，逢低买入是央行购金的操作特点，金价一旦回落则有望驱动央行再度购金。

世界黄金协会日前发布的2024年央行黄金储备调查显示，29%的受访央行（本次调查共收到70家央行的回复）表示有意在未来12个月内增加黄金储备。与去年相比，各国央行更加看好黄金作为储备资产在未来12个月的前景，81%的受访央行表示全球央行的黄金持有量将在未来12个月有所增加（去年这一比例为71%）。这两项调查结果是自2019年设置这一问题以来，受访央行对黄金的乐观态度所达到的最高点。

前述华西证券研报也认为，长周期来看，黄金处于大的上行周期中。近年来美国债务规模加速膨胀，利息偿付压力持续上升等因素，使得美元信用受到冲击，出于对美元信用及美元资产风险的担忧，全球央行持续提高黄金储备。逢低买入是央行购金的操作特点，若后续金价一旦出现回落，则有望驱动全球央行再度购金，金价底部支撑性较强。此外，国际地缘冲突事件的外溢风险也提升了黄金作为避险资产的吸引力。

而从短期看，刘思源预计，黄金多头缺乏动力，未来两个月金价预期维持高位震荡。美国通胀放缓、劳动力市场降温，支持9月份美联储开启降息窗口，彼时黄金有望再次冲击历史高位。黄金高价必然面临获利盘离场，年底前有望再次出现调整。

陈宇恒表示，黄金价格在横盘整理之后有望继续上涨。下半年是中国和印度消费者对黄金需求的传统旺季，有望助推黄金价格上涨。不过，他提醒投资者应充分了解市场风险， 制定合理的投资策略， 并根据自身风险承受能力进行相应的投资。

(责编：罗知之、陈键)
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