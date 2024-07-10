张芗逸

原标题：各地重大项目“进度条”全力加载 持续发挥牵引作用

重大项目是经济社会高质量发展的“加速器”和“压舱石”。目前，各地重大项目正加速落地，在扩大有效投资方面持续发挥牵引作用。

今年1月份至6月份，重庆1192个市级重点建设项目完成投资2386亿元，新疆重点项目按照实物工作量累计完成投资1473.8亿元……在推动重大项目“进度条”全力加载的同时，各地也在通过重大项目聚焦科技创新、补短板、激发民间投资，巩固和增强经济回升向好态势。

各地加速推进重大项目落地

在推进重大项目落地方面，多地顺利实现在上半年重大项目投资进度过半。截至6月底，江苏450个省重大项目已完成投资3668亿元，完成率57.2%；重庆市级重点建设项目完成投资2386亿元，投资进度（占年度计划投资比例）达到52.5%。

“当前经济仍面临有效需求不足等挑战，而推动重大项目加速落地是稳增长的一个重要抓手。”东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示。

以江苏为例，1月份至5月份，江苏全省10亿元以上的列入政府统计部门名单的项目完成投资额同比增长8.2%，高于全部投资增速，拉动全部投资增长3.4个百分点。重大项目充分发挥了拉动投资、稳定经济增长的作用。

此外，记者注意到，在加速落地重大项目时，培育现代化产业体系是各地重大项目建设的重点发力方向。

例如，在培育现代化产业体系方面，据重庆市发展和改革委员会相关负责人近日介绍，今年1月份至6月份，重庆现代化产业体系市级重点项目完成投资659.5亿元、投资进度62.6%，同比增长11.2%。

北京市发展和改革委员会于6月28日召开的2024年北京市促进民间投资及重大项目融资对接会（以下简称“对接会”）共集中推介97个有融资需求的重大项目，其中，科技创新及现代化产业类项目的个数、总投资和融资需求均占到全部推介项目的七成左右。

“各地的重大项目投资会将直接或间接地拉动经济，从项目方向看，培育现代化产业体系、推动科技创新等符合经济发展方向。”巨丰投顾高级投资顾问游晓刚对《证券日报》记者表示。

王青分析称，在经济增长动能切换的关键阶段，政策面也高度重视打造经济持续增长的基础支撑能力。这是各地重大项目普遍聚焦科技创新、补短板、培育现代化产业体系的原因。

激发民间投资活力

吸引民间资本投资重大项目、激发民间投资活力同样是各地在重大项目建设过程中聚焦的重点。

在北京6月份召开的对接会上，共推出64个民间投资项目，总投资413亿元，近期融资需求191亿元，分别占此次对接会项目的66%、34%和31%。

“发挥重大项目对民间投资的牵引带动作用，能有效激发市场内生投资动能，提升投资效率。”王青表示。

谈及吸引民间资本投资重大项目面临的堵点，游晓刚认为，民间资本抗风险能力较弱，为激发民间投资活力，要给民间投资相对宽松的政策，包括财税减免以及相关配套支持。

事实上，一些地区已经采取相关措施为民间投资重点项目提供支持，激发民间投资活力。镇江市发展和改革委员会日前表示，将会同各地各部门对照市重大项目支持政策，强化对民间投资重点项目土地、能耗、金融等要素保障，统筹服务推进，全面提升民营企业获得感和满意度，进一步激发民间投资信心；而在扬州市，9个2024年省级民间投资重点产业项目用地已全部保障到位，共计落实用地1750亩，民间投资重点项目用地保障得到充分强化。

对于各地如何在重大项目的投资中进一步激发民间投资活力，王青建议，各地要选取投资回报机制明确、投资收益水平较好的项目，向民间资本推介。同时，在重大项目推进过程中，民间投资和政府投资要错位协同、配套互补，发挥各自优势，形成合力。另外，当前要格外重视营造有利于民间投资参与重大项目的社会氛围和舆论环境，加大金融对民间投资的支持，提振民间投资信心。

(责编：罗知之、陈键)

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