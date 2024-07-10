郭冀川

原标题：工信部拟出台新规 加速光伏制造行业落后产能淘汰

据工业和信息化部官网7月9日消息，为进一步加强光伏制造行业管理，促进行业高质量发展，工信部电子信息司对《光伏制造行业规范条件（2021年本）》《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》进行修订，形成《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（以下简称《规范条件》）《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），并公开征求意见。

《规范条件》是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件，在保持原有政策框架稳定性的基础上，进行了全面而深入的优化与调整。

《规范条件》明确提出，“引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%”。这一举措不仅提高了行业的准入门槛，更促使资源向具有技术实力、管理能力和市场竞争力的优质企业集中，将有效加速落后产能的淘汰进程。

在技术指标层面，《规范条件》紧跟光伏技术发展的最前沿，对光伏产品尤其是N型电池、高效组件等创新产品设定了更为严格且细化的性能标准。例如，明确要求现有项目中N型单晶硅电池的平均转换效率不得低于25%，同时，新建项目的P型及N型电池、组件也必须达到更高的效率标准。这些规定不仅为光伏产品的技术创新提供了明确的方向，更将显著提升光伏电站的发电效率和整体经济效益，推动光伏产业向更高效、更环保的方向发展。

此外，《规范条件》还进一步强化了绿色制造的理念，明确光伏生产项目的电耗和水耗标准，鼓励企业积极采用自动化、信息化、智能化及绿色化技术，鼓励企业参与光伏行业绿色低碳相关标准的制修订工作，以及开展光伏产品回收利用技术研发及产业化应用等。

金辰股份常务副总裁祁海珅表示，《规范条件》的逐步实施，将引导企业更加注重提升低成本运营能力、技术创新能力和产品迭代升级能力。光伏行业要实现高质量发展，必须从根本上提升产品质量和技术水平，避免无序竞争和资源浪费。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊认为，要促进光伏产业的健康有序发展，必须构建一套完善的政策体系与监管机制，包括制定更为严格的行业规范、提高行业准入门槛、加强行业自律与知识产权保护等。这些措施将共同作用于光伏产业的各个环节，推动其实现高质量发展，为全球能源转型与绿色发展贡献更大力量。

(责编：罗知之、陈键)

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