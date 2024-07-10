人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部拟出台新规 加速光伏制造行业落后产能淘汰

郭冀川
2024年07月10日09:03 | 来源：证券日报
小字号

原标题：工信部拟出台新规 加速光伏制造行业落后产能淘汰

据工业和信息化部官网7月9日消息，为进一步加强光伏制造行业管理，促进行业高质量发展，工信部电子信息司对《光伏制造行业规范条件（2021年本）》《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》进行修订，形成《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（以下简称《规范条件》）《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），并公开征求意见。

《规范条件》是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件，在保持原有政策框架稳定性的基础上，进行了全面而深入的优化与调整。

《规范条件》明确提出，“引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%”。这一举措不仅提高了行业的准入门槛，更促使资源向具有技术实力、管理能力和市场竞争力的优质企业集中，将有效加速落后产能的淘汰进程。

在技术指标层面，《规范条件》紧跟光伏技术发展的最前沿，对光伏产品尤其是N型电池、高效组件等创新产品设定了更为严格且细化的性能标准。例如，明确要求现有项目中N型单晶硅电池的平均转换效率不得低于25%，同时，新建项目的P型及N型电池、组件也必须达到更高的效率标准。这些规定不仅为光伏产品的技术创新提供了明确的方向，更将显著提升光伏电站的发电效率和整体经济效益，推动光伏产业向更高效、更环保的方向发展。

此外，《规范条件》还进一步强化了绿色制造的理念，明确光伏生产项目的电耗和水耗标准，鼓励企业积极采用自动化、信息化、智能化及绿色化技术，鼓励企业参与光伏行业绿色低碳相关标准的制修订工作，以及开展光伏产品回收利用技术研发及产业化应用等。

金辰股份常务副总裁祁海珅表示，《规范条件》的逐步实施，将引导企业更加注重提升低成本运营能力、技术创新能力和产品迭代升级能力。光伏行业要实现高质量发展，必须从根本上提升产品质量和技术水平，避免无序竞争和资源浪费。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊认为，要促进光伏产业的健康有序发展，必须构建一套完善的政策体系与监管机制，包括制定更为严格的行业规范、提高行业准入门槛、加强行业自律与知识产权保护等。这些措施将共同作用于光伏产业的各个环节，推动其实现高质量发展，为全球能源转型与绿色发展贡献更大力量。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
电商经济跑出“加速度” 持续释放消费市场新潜能
　　近年来，互联网技术的发展，推动了消费场景从线下拓展到线上，消费对象从实物拓展到数字产品、内容等方面，更带动了国货“潮品”消费、文娱旅游消费等一大批新消费增长点加速形成。 数据显示，今年前5个月，网上零售额5.77万亿元，同比增长12.4%，增速较1月至4月加快0.9个百分点，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比例达24.7%。…
金融提升含“金”量 助力文旅消费点燃“夏日经济”
　　来三星堆博物馆开启一场跨越数千年的对话，去内蒙古呼伦贝尔赴一场“我与草原的约会”，到敦煌莫高窟来一趟关于丝路的研学之旅……随着暑期的到来，各地文旅产业创新发展，文旅消费市场持续火热。热气腾腾的“夏日经济”成为消费活力升级的缩影。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部