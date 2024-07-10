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基金费率改革带来三大行业新气象

冷翠华
2024年07月10日09:04 | 来源：证券日报
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原标题：基金费率改革带来三大行业新气象

去年7月8日，公募基金费率改革正式启动，距今已满一周年。

一年来，主动权益基金管理费、托管费普遍下调，投资者成本明显降低。更值得肯定的是，基金行业发展呈现诸多新气象：客户意识明显增强，创新氛围更加浓厚，“长跑”能力持续提升。当前，基金行业费率改革仍在深入推进，将进一步改变行业竞争格局，优化行业生态，行业机构也当继续优化理念，提升能力。

公募基金费改分“三步走”。以降管理费、托管费为核心的第一阶段工作已取得明显成效。Wind数据显示，截至今年7月9日，过去一年超过3000只公募基金实施降费。第二阶段以公募基金交易佣金为核心，相关举措亦于近期落地。今年7月1日起，《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》正式实施，调降基金股票交易佣金费率，降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限。

根据测算，前两阶段费率改革举措每年累计可为投资者节约成本约200亿元。后续，基金费改还将推出以基金销售环节降费为核心的第三阶段举措。

费率改革不仅直接降低了投资者投资成本，助力破解“基金公司赚钱基民不赚钱”的行业困局，更有利于推进行业发展提质增效，促进行业机构牢固树立合规是生命线、客户是根与本、业绩是硬实力的发展理念。

在笔者看来，基金费改启动一年来，基金行业出现了三大可喜的新变化。未来，行业机构应在此基础上继续深化以投资者为本的意识，持续提升投研能力等硬实力，实现自身更好发展。

首先，客户意识深入人心，着力提升投资者获得感。此前，在规模情结的驱动下，行业发展出现了重营销轻服务、重新发轻持有等问题，滋生了营销费用高企、规避投资者适当性管理、诱导赎旧买新等乱象，严重侵害了投资者利益，不利于行业做优做强。对此，费率改革引导行业机构正确认识规模与收益、基金公司与基民的关系，推动行业摒弃规模情结，从偏执于“卖基金”的营销优先倾向转向聚力于“做产品”的综合服务供给，在产品设计、销售、投后陪伴等全过程厚植投资者优先理念，让投资者在享受降本这一实实在在的好处之外，也有更好的长期持有体验。

其次，创新思维显著增强，加速练就差异化竞争优势。费率改革对基金传统销售模式，特别是与券商的合作模式带来了直接影响。面对新形势，行业机构创新探索，尝试走出一条新路径。一方面，推出与投资者利益绑定的创新产品，产品设计更加重视投资者需求，部分浮动费率产品、红利主题产品也受到投资者欢迎；另一方面，着力优化运营模式，探索与渠道机构新的合作方式，从自身优势出发研发特色产品、推出特色服务，在细分领域打造专业品牌，以走出产品同质化的窘境。

最后，“长跑”能力持续提升，聚力打造投研能力。费率改革不仅仅是引导行业让利投资者，更重要的是促进行业健康发展与投资者利益更加协调一致，其关键在于倒逼行业机构更加重视投资能力建设，以稳健的业绩回报持有人。这需要行业机构进一步加强投研团队和投研体系建设，摒弃打造个别明星基金经理、个别网红产品的老路；进一步聚焦主动管理能力和风控水平的提升，摒弃追求短期排名的冲动。

百尺竿头，更进一步。我国公募基金的规模仍在持续壮大，已迈过31万亿元的台阶，稳居资管行业“一哥”宝座，同时，费率改革是一项系统工程，还将持续深化，加速行业优胜劣汰，以投资者利益为核心、投研能力扎实、风控水平突出的优质机构将更具竞争优势。这无疑将推进基金行业高质量发展，更好地让投资者分享经济发展的红利。

(责编：罗知之、陈键)
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