方凌晨

原标题：收益率下滑规模反增 专家热议货币基金未来走势

近日，货币基金收益率有所下滑，7日年化收益率维持在2%以上的基金产品数量明显减少，部分产品7日年化收益率甚至在1.5%以下。不过，从规模变化情况来看，货币基金规模整体呈增长趋势，截至今年5月底，货币基金规模较2023年末增加了2.39万亿元。

记者根据Wind资讯数据梳理发现，截至7月8日，有数据统计的364只（仅统计主代码）货币基金中，7日年化收益率在1.5%以下的基金产品有170只。同时，市场上规模在千亿元级别的35只基金中，有10余只基金7日年化收益率也在1.5%以下。

谈及部分货币基金收益率下滑的原因，中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示：“主要是因为宽松的资金面导致各类资产利率下行，尤其是同业存单等收益下行明显，进而影响货币基金的收益率。”

投资于货币市场工具的货币基金，一直因其较高的灵活性和安全性受到投资者关注。今年以来，货币基金整体呈现资金流入趋势。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）最新披露的数据显示，截至5月底，货币基金规模达13.67万亿元，较2023年末的11.28万亿元增加了2.39万亿元。

排排网财富理财师曾衡伟对记者表示：“资金流入货币基金主要有两方面原因。一方面，居民财富管理需求增长，寻求多样化的投资渠道；另一方面，资金流入与货币基金相对较高的收益率、低风险和良好流动性有关。”

明明进一步分析称：“首先，货币基金通常允许投资者随时赎回，可以满足投资者流动性需求；其次，相较于存款可以提供更高的收益，这也加剧了存款‘搬家’进程；最后，货币基金主要投资于短期债券、银行存款等资产，收益稳定、风险较低。”

中基协数据显示，截至5月底，货币基金在公募基金总规模中占比达四成以上。由于规模基数大，货币基金一直是助力公募基金规模增长的第一主力。不过，5月份债券基金成为公募基金总规模增长的第一主力，较4月底增加了3227.84亿元，货币基金规模则较4月底增加了2354.2亿元。

在曾衡伟看来，受收益率、市场风险偏好及竞争影响，未来货币基金增长或将放缓。货币基金需进一步优化资产配置提高收益率、创新产品满足多元需求、提升服务质量增强投资者体验以及强化风险控制保安全，同时需灵活应对市场等变化。

明明表示：“如果货币市场利率持续低迷，货币基金的吸引力可能会降低，而其他类型的基金产品如债券基金可能会提供更高的收益，从而吸引投资者转移资金。未来，货币基金通过优化资产配置策略、提供更灵活的赎回选项以及与其他金融服务的整合等，或有助于提升其吸引力。”

(责编：罗知之、陈键)

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