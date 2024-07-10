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短视频助力老字号“焕新”

黄 鑫
2024年07月10日09:07 | 来源：经济日报
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原标题：短视频助力老字号“焕新”

安徽餐饮品牌同庆楼是一家创办近100年的老字号，近年来与短视频平台深入合作，通过短视频、直播等方式发布生日宴布置、菜系更新，发起诸如“臭鳜鱼100种做法”等挑战，邀请美食达人打卡探店，与老顾客“重识”，也结交了“新朋友”。

为了让更多老品牌焕发新活力，日前，中国中小商业企业协会（商务部老字号协同创新中心）和抖音生活服务在京联合举办2024年“心动老字号·焕新计划”启动会，宣布将投入亿级流量资源，推出免费运营扶持、组建“老字号推荐官”团队、多场线上线下活动、产品权益认证、公益补贴五大举措，助力老字号实现产品升级、销量增长。

商务部流通业发展司一级巡视员张祥表示，老字号是我国工商业发展孕育中的金字招牌，承载着深厚的历史文化，植根于百姓生活，是国货潮品重要代表。“线上直播+线下促销”等形式多样、内容丰富的活动，将为老字号守正创新发展注入新动力。

北京市商务局一级巡视员李中双介绍，目前北京老字号总数已达259家，北京市商务局将抓住消费升级提质，推动老字号品牌焕新；加强科技赋能，助力老字号数字化发展；创新宣传方式，讲好老字号品牌故事。

抖音生活服务市场营销负责人王丁虓透露，去年，中华老字号在抖音的视频投稿量同比增长了99%，播放量达到4906亿，用户在抖音上主动搜索“老字号”的次数达到1700万，比上一年增长217%。

会上，中国中小商业企业协会发布了该中心制定的老字号推荐官标准和老字号优选产品标准，助力更好传播老字号的独特魅力与价值，增进消费者对老字号的认知度与认同感，为老字号企业的创新发展提供坚实有力的支持，也为消费者提供更多优质、可靠的产品选择。

中国中小商业企业协会执行会长任兴磊介绍，老字号协同创新中心是商务部为推动老字号守正创新发展而设立的机构。中国中小商业企业协会作为首批商务部老字号协同创新中心，组织了大量的专家和头部营销企业，打造了多个创新计划，提供包括专项培训、数字化智能解析、品牌升级、产品创新、IP联动等多种形式的服务内容。

据了解，发布老字号相关团体标准旨在评选出为老字号守正创新发展有贡献的个人和团体，以及能在坚守传统工艺的基础上，稳步提升产品质量，踊跃融合新技术，拥抱新变化，经历市场考验的老字号优质产品。符合团体标准的老字号企业，可获得资源倾斜政策、专属打标、资格认证证书以及社会宣传、金融支持、技术支持、学习培训、对外交流、品牌推广等全方位增值服务。

“我国老字号企业不仅有着厚重的历史文化底蕴，也是我国经济发展的重要组成。要联动网络平台，加强老字号宣传推广，丰富消费场景，拓展老字号产品销售渠道，助力提质升级，大力推动老字号企业向高端化、智能化、绿色化、品牌化方向发展，展现中国品牌的独特魅力。”中国商业联合会党委书记、会长姜明说。

北京工业大学品牌研究院院长祝合良认为，推动老字号发展需要坚持创新传承，使传统文化恢复活力；坚持创造需求，进而引领消费；坚持服务人民，提升老字号的内涵。

王丁虓介绍，中国中小商业企业协会和抖音生活服务将共同组建由老字号领域专家、非遗传承人、服务企业和抖音创作者等成员组成的“老字号推荐官”团队，对其给予官方认可和平台认证。

(责编：罗知之、陈键)
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