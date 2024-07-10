原标题：着眼未来，打造自适应的科研生态

英国分子生物学实验室大楼。图片来源：英国分子生物学实验室官网

【走进实验室】

◎本报记者 张佳欣

在英国剑桥生物医学园区，有一座占地约27000平方米的巨大建筑。从空中鸟瞰，该建筑的结构就像是一对染色体，两个长长的实验室区域由一个宽敞的中庭连接。这里便是著名的英国分子生物学实验室（LMB）。

LMB作为英国政府医学研究委员会旗下的一个重要研究机构，自1947年成立以来，一直在全球分子生物学领域发挥着重要作用。它不仅是DNA模型的诞生地，也是12个诺贝尔奖项的孵化器，被誉为“诺贝尔奖工厂”。

LMB脱胎于著名的物理研究机构——英国剑桥卡文迪许实验室。1947年，英国医学研究委员会设立了“生物系统的分子结构单元”。1962年扩大为“分子生物学实验室”。实验室集聚了一批著名生物学家，成为一个大型研究所，有66个课题组，200多名研究人员。从那时起，该实验室就成为新想法、新发现和新发明的源泉，并作为领先国际研究中心而享誉世界。

见证分子生物学的重要时刻

LMB见证了20世纪50至60年代分子生物学革命的辉煌时刻。

1953年，詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克正是在衍生出LMB的卡文迪许实验室，首次提出了DNA双螺旋结构模型。这一发现被认为是现代分子生物学的开端，奠定了DNA的遗传信息传递机制的基础。

约翰·肯德鲁和马克斯·佩鲁茨等科学家则利用X射线衍射技术，成功解析了血红蛋白和肌红蛋白等蛋白质的分子结构，为蛋白质科学的发展作出了重要贡献。

20世纪60年代，亚伦·克鲁格研究小组就利用电子显微镜阐明了病毒的结构。如今，冷冻电镜技术已成为实验室的重要工具之一。70年代，弗雷德里克·桑格及其团队开发了重组DNA技术，为现代生物技术的发展提供了有力的工具。

近年来，LMB的科研实力持续增强，多位科学家在冷冻电镜、化学反应计算机模型、核糖体结构研究等领域获得了诺贝尔奖。

造就宽松包容的科研环境

英国《自然》杂志介绍称，除了杰出的人才库和稳定而充足的资金来源，其独特的管理模式、着眼于未来的评估策略，及其具有自适应性的科研生态系统也是实验室的成功密钥。

LMB的管理策略优先考虑三个要素——文化、激励和管理监督。LMB独特的实验室文化鼓励科学多样性的蓬勃发展，促进知识与思想的自由交流，强调跨学科合作的宝贵价值。同时，其激励机制将实验室的核心理念与员工的个人目标紧密相连，提高了员工忠诚度。面对科学家与技术人员在沟通与合作中可能存在的障碍，LMB引入了管理监督系统，旨在优化两者之间的关系，确保科学与技术的顺畅对接与循环发展。

在科研项目评估与管理方面，LMB摒弃了传统上仅关注研究人员论文发表成果等单一评估方式，将目光投向未来可能会产生的潜力与影响。这样的策略造就了一种宽松包容的环境，为更多年轻研究者提供了机会，也提升了他们对科学生涯的信赖感。

LMB如同一个生机勃勃的生态系统般运作着，各个组成部分在相互作用中展现出惊人的适应性与创造力。例如，通过科学家和工程师的协作努力，以及软件和先进冷却技术的整合，LMB开发了用于生物科学的冷冻电镜技术。

强化基础研究的转化能力

随着基础生物科学研究的不断深入，科学问题日益复杂化，对实验设备与技术的要求也随之水涨船高，变得既复杂又昂贵。与此同时，基础生命科学也面临资金压力和临床转化压力。例如，过去十年美国国立卫生研究院的校外资金更多地用于转化和应用研究，而不是用于基础科学。

为了应对这一现象，像LMB这样的实验室正积极探索与临床学术科学界及私营部门的深度合作，借助制药行业在人工智能、计算机模拟等领域的优势，强化基础研究的转化能力，同时保持研究实验室的核心竞争力与科研纯粹性。LMB与生物制药公司阿斯利康的蓝天合作计划就是朝着这个方向迈出的一步。

此外，基础科学实验室招揽和留住优秀人才变得越来越困难，采用LMB类似的管理策略将有助于应对这一难题。

(责编：罗知之、陈键)

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