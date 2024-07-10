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科技下乡开良方 农户种出希望果

2024年07月10日09:12 | 来源：科技日报
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原标题：科技下乡开良方 农户种出希望果

◎何木保 明 铭 本报记者 刘 昊

近日，在广西壮族自治区贺州市钟山县红花镇、钟山镇等乡镇村寨，早稻长势良好，红薯藤蔓铺满地垄，玉米进入采收旺季。

“这段时间，早稻种植要注意测土配方，增施分蘖肥，巧施穗肥，补施粒肥，促进灌浆鼓粒，这样才能确保丰收。”6月8日，钟山县红花镇桃加村的一块稻田边人头攒动，广西乡村科技特派员、钟山县种子与种植业工作站助理农艺师陶雯放弃休息时间，为村民进行现场教学。

“我们村原来种植水稻的效益不高，平均亩产值为1400元。陶雯团队来了后，帮我们村科学制定水稻发展规划，推广双季种植‘广粮新桂’等优良水稻品种。经济效益上来了，水稻亩产值达2800多元。”红花镇桃加村党总支部书记、村委会主任莫永柏说。

科技下乡开良方，农户种出希望果。这些年来，陶雯带领团队奔走于钟山县各村寨和农业基地之间，示范带动群众提升种植技术水平，让土地增效、农民受益，为乡村振兴插上科技翅膀。

12万亩水稻实现增产提质

在陶雯看来，钟山县山地、丘陵、盆地较多，保障粮食安全，必须向科技要产量。

“高产提升行动就是把专家的产量变成农民的产量，把示范田产量变成大田产量，从而提高全县水稻单产，增加全县水稻总产，保障粮食安全。”这是陶雯常对农民说的一句话。

开展水稻种植技术指导、培训和现场教学活动，手把手指导示范片农民科学种植、病虫害防控和高产管理的要点，强化良田、良种、良法、良机、良制配套……2023年以来，陶雯率领团队组织实施全县创建水稻高产攻关示范片项目，推动相关技术在全县落地生根。

“陶雯团队开展创建示范片项目以来，主要推广了‘广粮香2号’等20多个优良水稻品种，使高产技术覆盖率及绿色防控和统防统治覆盖率达到100%。”钟山县农业农村局副局长、水稻高产攻关示范片工作领导小组负责人刘寿龙介绍。

近年来，陶雯率领团队累计举办水稻种植技术培训班20场次，召开水稻示范片观摩会18次，培训技术干部及农民3000多人次，发放农业种植技术资料2万多份，不断提高农民科学种田水平。

2023年至今，陶雯带领团队发展连片水稻高产攻关核心示范片1031亩，一造水稻平均亩产值达1440元，比非核心示范片每亩增收150元。

在陶雯团队的示范带动下，钟山县水稻高产攻关示范片面积累积达1.1万亩，辐射拉动全县12个乡镇12万亩水稻实现增产提质。

“大豆+玉米”产出好效益

“今年种植了哪些品种？”“种植面积有多少？”6月3日，在钟山县燕塘镇聚义村委深井村的大豆玉米田里，陶雯团队详细询问农户种植信息，并按照科学测产方法，量行距、测株距、查穗粒、做记录，为全面掌握作物长势提供科学数据支撑。

2023年以来，钟山县实施粮油规模种植主体单产提升行动项目，集成推广精细播种、增加密度、化控防倒、防止脱肥、适时晚收等技术模式，促进大豆、玉米等主要粮油作物单产提升，增加农民收入。

“大豆+玉米”产出好效益。“在常规种植玉米的模式下复合种植大豆，能保证玉米产量不减的同时增加大豆产量，每亩实际增收150元。”陶雯说，大豆玉米带状复合种植模式有效推动农村闲置劳动力就业，每一季能带动200多人就业，人均增收200多元。

聚义村种植大户龙飞亮尝到了甜头。“通过科学种植，家里85亩大豆、玉米的产量每亩提升了15%以上，取得了良好经济效益。”龙飞亮说。

在陶雯团队推动下，钟山县加大力度推广大豆玉米带状复合种植补贴项目，项目区亩产量均高于当地平均产量5%以上，平均亩产值达1500多元，受益农民满意度超90%。

优质红薯出口创汇

“这段时间雨水多、气温高，红薯秧蔓长势旺，要注意‘控旺’。”陶雯团队近日深入到红花镇红花村、钟山镇杨岩塘村等地的优质红薯生产示范基地，指导村民进行红薯种植生产管理。

由陶雯团队指导并负责建立的优质红薯生产示范基地，采取“公司+合作社+基地+农户”的经营模式，科技专家和科技特派员对合作社成员、农户进行农业科技培训，目前已累计培养种植科技示范户100多户。

凭借规模化、标准化种植，钟山县打造出口红薯产品示范基地350多亩，红薯远销法国、德国、荷兰、加拿大等国家和地区。

“这些优质红薯示范基地成立了专业合作社，发展订单农业，每年投入资金近200万元，辐射带动60多户农户种植优质红薯，使农民增收致富。”陶雯说。

产量上来了，销路怎么办？陶雯团队通过电商平台推进“农+网”销售模式，使基地里的红薯成了网红产品。

“陶雯团队通过提供技术指导和培训，给农户传授红薯不同生长期的种植管理和病虫害防治等技术，有效打通了优质红薯销路，进一步延伸了全县粮食产业链。”钟山县农业农村局工作人员何军介绍。

目前，钟山县累计出口优质红薯超3000吨，创外汇3000万元；辐射带动周边农户每年种植优质红薯1000多亩，平均亩产值6000元。

(责编：罗知之、陈键)
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