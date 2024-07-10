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水电行业反井钻机一次成井深度纪录刷新

2024年07月10日09:12 | 来源：科技日报
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原标题：水电行业反井钻机一次成井深度纪录刷新

科技日报讯 （记者刘园园）记者近日获悉，由中国煤炭科工集团所属北京中煤矿山工程有限公司承建的广东肇庆浪江抽水蓄能电站反井工程引水主洞导井顺利贯通。这是水电行业首条井深超450米、岩石抗压强度最大超200兆帕的深大竖井反井工程。

据悉，广东肇庆浪江抽水蓄能电站位于广东省肇庆市广宁县境内，该工程是我国抽水蓄能中长期发展规划“十四五”重点项目，也是首批变速抽水蓄能机组重大技术示范应用工程。其中，引水主洞竖井施工是该抽水蓄能电站施工难点之一。其反井直径2.5米，井深453米，穿越岩层岩石抗压强度最大超过200兆帕，施工难度大、技术复杂、安全风险高。

“我们在项目实施过程中坚持技术引领，采用自主研发的BMC600型反井钻机一次扩孔成井完成施工，刷新了水电行业反井钻机一次成井深度及岩石强度的纪录。”北京中煤矿山工程有限公司钻井技术研究分院负责人王子雷介绍，工程团队在反井扩孔过程中应用了超硬岩滚刀，充分发挥了反井钻机的破岩效率，最高日进尺达12米，确保了施工的顺利进行。

(责编：罗知之、陈键)
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