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最早叙事洞穴画距今5万多年

2024年07月10日09:13 | 来源：科技日报
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原标题：最早叙事洞穴画距今5万多年

　　科技日报北京7月9日电 （记者张梦然）据新一期《自然》发表的研究显示，印度尼西亚苏拉威西岛的一幅洞穴画被确定可追溯到至少51200年前，这是目前报告的最早的叙事洞穴画。这一年代数据是用一种比标准洞穴画测年法更新的技术估算的。

　　史前洞穴画是理解早期人类文化的重要途径，但对这些画作进行准确可靠的测年却并不容易。一项广泛使用的测年技术是基于溶液的铀系断代法。不过，这种方法会因为复杂的岩石生长史，而低估画作的真实年龄。

　　澳大利亚格里菲斯大学团队利用名为激光剥蚀铀系成像（LA-U系）的替代方法，评估了苏拉威西岛南部的马罗斯-庞格普地区的一些最古老的洞穴画。这种方法利用激光与质谱耦合来分析碳酸钙样本的微小细节，从而计算出更准确的年龄。

　　团队首先分析了一幅狩猎场景画，之前的测年为至少43900年前，利用LA-U系法，他们发现该画比之前认为的早了至少4000年。

　　团队随后将这种方法应用到另一幅之前未测年的具象画样本上，这幅画描绘了三个类人形象与一头猪的互动。结果显示这幅画至少完成于51200年前，这使其成为目前报告的已知最早的具象洞穴画和最古老的叙事场景。

　　研究结果显示了早期人类文化使用具象描绘的悠久历史。

(责编：罗知之、陈键)
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