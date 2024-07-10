人民网记者 乔雪峰

进入7月，今年的暑运大幕正式开启，呈现出周期长、旅游需求旺等特点，暑期将成为全年最长的旅游高峰期。随着民航、铁路的亲子出行比例快速攀升，各地抢抓“暑期经济”，出台多项利好举措助力旅游消费，为经济发展增添澎湃活力。

记者从国铁集团获悉，7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客8.6亿人次，日均发送1387万人次。国铁集团运输部相关负责人接受记者采访时表示，今年暑期学生流、旅游流、探亲流等出行需求旺盛，铁路客流将保持高位运行，铁路部门将统筹客货运输和防洪安全，精心制定暑期旅客运输工作方案，加大运输能力投放，落实便民利民惠民举措，努力为旅客平安有序出行和经济平稳运行提供可靠保障。

据航旅纵横大数据显示，截至7月5日，暑运期间（7.5-8.31）国内航线机票预订量超2630万，比去年同期增长约24%。出入境航线机票预订量超792万，比去年同期增长约86%。

习惯了节假日的机票“跳水”，还有夏季变化无常的天气，今年暑假出游的爸妈和同学们不再着急订机票和酒店。部分热门短途航线，即使在暑期，临时也能捡漏比较便宜的机票。

航旅纵横大数据显示，截至7月2日，2024年暑期（7.1-8.31）国内航线平均票价（不含税）约为967元，比去年同期下降约12%；出入境航线平均票价比去年同期下降约7%。

当“越早订越便宜”的旅行常识被刷新，体现的是今年暑期旅行市场的变化。去哪儿大数据研究院分析，随着旅游行业供给和需求端的常态化回归，今年国内航空市场迎来更充分的竞争，消费者对机票价格更为敏感，对机票节假日涨幅容忍度降低，多看看、再等等，总能有便宜票。

从今年暑运航班增班情况来看，国内西北地区干支线增班最多。如兰州/西安－嘉峪关、郑州－阿勒泰，南京－敦煌等。去哪儿大数据显示，暑运航空市场西北地区启动速度较快。除了新疆的伊犁、阿勒泰等地，兰州、西宁热度也开始上升；东北的哈尔滨、长春，山西的大同，甘肃的嘉峪关热度增加较快；内蒙古地区上升也较为明显。这些城市也是国内暑期旅游市场的热门目的地。

一直以来，亲子出行、大学生出行都是暑运出行的主力。自6月下旬起，民航、铁路出行比例快速攀升，暑期亲子游迎来出游第一波出游高峰。

据同程旅行发布《2024暑期旅游消费趋势报告》显示，传统历史文化名城依然是今年暑期亲子游最受欢迎的目的地类型，当地的重点博物馆、主题公园、地标景区“打卡”是亲子游比较主流的玩法。目的地选择方面，“跟着课本去旅行”是暑期亲子游的一大特点。中小学语文课本上出现过的地标景区成为不少年轻父母的首选，拥有重量级“国宝”的历史博物馆等也成为亲子游的首选“打卡地”。呼伦贝尔、中卫、阿勒泰等地的生态旅游及自然观光等玩法也比较受欢迎。

博物馆是今年暑期亲子游的大热门，北京、苏州等热门旅游目的地取消部分博物馆预约参观的相关政策进一步提升了当地主要博物馆的人气，热门博物馆“一约难求”现象再现。此外，在热门旅游城市的核心街区、商圈逛夜市，看夜景，看演出，成为年轻游客暑期旅游的新选择。

同时，暑期也将是全年出境游最旺季，今年暑期出境游呈现量“涨”价“跌”趋势。数据显示，截至目前，暑期国际机票出票量同比增长1.5倍。暑期出境游需求十分旺盛，有望基本恢复至2019年水平。

值得注意的是，随着亚洲多个热门旅游目的地对我国开放免签，免签政策对目的地带动效应十分明显。去哪儿数据显示，暑期国际机票热门TOP10目的地中，有9个城市都位于亚洲，“亚太游内循环”趋势明显。部分免签国家热度超高，如马来西亚、新加坡、阿联酋、卡塔尔的旅游市场火热程度有望超过2019年暑期水平。

(责编：王连香、高雷)

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