人民网北京7月10日电 （记者罗知之）据国家统计局官网消息，2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.1%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.7%。1至6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。

6月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降0.6%，非食品价格下降0.2%；消费品价格下降0.4%，服务价格持平。

食品烟酒类价格同比下降1.1%

6月份，食品烟酒类价格同比下降1.1%，影响CPI（居民消费价格指数）下降约0.31个百分点。食品中，鲜果价格下降8.7%，影响CPI下降约0.19个百分点；鲜菜价格下降7.3%，影响CPI下降约0.15个百分点；蛋类价格下降3.9%，影响CPI下降约0.03个百分点；畜肉类价格上涨3.5%，影响CPI上涨约0.10个百分点，其中猪肉价格上涨18.1%，影响CPI上涨约0.21个百分点；水产品价格上涨1.2%，影响CPI上涨约0.02个百分点；粮食价格上涨0.4%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，其他用品及服务、教育文化娱乐价格分别上涨4.0%和1.7%，衣着、医疗保健价格均上涨1.5%，生活用品及服务、居住价格分别上涨0.9%和0.2%；交通通信价格下降0.3%。

鲜菜价格环比下降7.3%

6月份，食品烟酒类价格环比下降0.4%，影响CPI下降约0.10个百分点。食品中，鲜菜价格下降7.3%，影响CPI下降约0.15个百分点；鲜果价格下降3.8%，影响CPI下降约0.08个百分点；畜肉类价格上涨4.5%，影响CPI上涨约0.13个百分点，其中猪肉价格上涨11.4%，影响CPI上涨约0.14个百分点；蛋类价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

其他七大类价格环比两涨五降。其中，居住、医疗保健价格均上涨0.1%；交通通信、生活用品及服务价格分别下降0.6%和0.4%，衣着、教育文化娱乐、其他用品及服务价格均下降0.2%。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经