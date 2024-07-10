人民网北京7月10日电 （记者罗知之）据国家统计局官网消息，2024年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点，环比由上月上涨0.2%转为下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降0.5%，环比上涨0.1%。上半年，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.1%，工业生产者购进价格下降2.6%。

6月份工业生产者价格同比变动情况方面，工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降0.8%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.57个百分点。其中，采掘工业价格上涨2.7%，原材料工业价格上涨1.6%，加工工业价格下降2.0%。生活资料价格下降0.8%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.21个百分点。其中，食品价格下降0.2%，衣着价格持平，一般日用品价格下降0.1%，耐用消费品价格下降2.1%。

工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格下降6.9%，农副产品类价格下降2.4%，黑色金属材料类价格下降2.3%，化工原料类价格下降0.7%，燃料动力类价格下降0.6%，纺织原料类价格下降0.2%；有色金属材料及电线类价格上涨11.3%。

6月份工业生产者价格环比变动情况方面，工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降0.2%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.13个百分点。其中，采掘工业价格上涨0.3%，原材料工业价格下降0.5%，加工工业价格下降0.1%。生活资料价格下降0.1%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.04个百分点。其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格下降0.1%，一般日用品价格持平，耐用消费品价格下降0.7%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格上涨2.4%，农副产品类价格上涨1.3%，化工原料类价格上涨0.2%；建筑材料及非金属类价格持平；燃料动力类价格下降1.3%，黑色金属材料类价格下降0.5%，纺织原料类价格下降0.2%。

(责编：罗知之、高雷)

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