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财经观察:三组数据折射中国经济提“质”向“新”

人民网记者 王震
2024年07月10日10:38 | 来源：人民网
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今年以来，面对错综复杂的外部环境，我国经济运行持续回升向好，新动能加快成长壮大。

行至年中，虽然我国经济仍面临不少困难挑战，但是透视拉动经济增长“三驾马车”，可以看到政策效应在持续显现，市场积极因素在集聚增多，高质量发展在提“质”向“新”。

看消费——

政策组合拳显效，市场恢复向好

数据显示，前5月，社会消费品零售总额195237亿元，同比增长4.1%。

文旅热、消费品以旧换新政策显效，成为消费市场恢复向好的重要因素。

放眼全国，人气在恢复，烟火气在升腾：从“尔滨”玩雪到贵州“村超”，从正定夜市到天水麻辣烫，各地推出特色“文旅大餐”拉动消费新活力。

数据显示，前5月，我国服务零售额同比增长7.9%。其中，餐饮收入同比增长8.4%，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额保持较快增长。

以旧换新方面，前5月，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长81.8%；截至6月6日，汽车报废更新补贴申请量已突破4万份，呈现出加快增长态势。

看投资——

向“新”发力，增长总体稳定

前5月，全国固定资产投资18.8万亿元，同比增长4%。

6月30日，世界上综合建设难度最高的跨海集群工程——深中通道通车试运营，通车24小时车流量达12.5万辆次。

重大项目是经济发展的“加速器”和“压舱石”。

今年以来，交通、能源、水利等基础设施建设步履铿锵，一大批重大项目加速推进，投资支撑作用明显。前5月，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长8.5%，拉动全部投资增长4.6个百分点。

加快培育新质生产力，新动能、新优势不断发展壮大。

前5月，高技术产业投资同比增长11.5%。其中，航空、航天器及设备制造业投资增长53.1%，电子及通信设备制造业投资增长10.4%；电子商务、信息服务、科技与成果转化等高技术服务业投资快速增长。

与此同时，在大规模设备更新政策有力支持下，设备工器具购置投资增势良好，对全部投资增长的贡献率达52.8%。

看外贸——

质升量稳，走出一条“反弹曲线”

从一季度进出口规模创新高，到4月进、出口增速均实现“由负转正”，再到前5月进出口总值增长6.3%，我国外贸走出一条稳健的“反弹曲线”

高端化、智能化、绿色化产品出口拉动外贸持续回升。

浙江省是全国出口机床数量最多的省份。前5月浙江机床出口数量、货值分别增长8.0%和24.9%。

海关数据显示，前5个月，技术含量及附加值高的机电产品占出口比重近六成。其中，自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口分别增长9.9%、25.5%、23.8%。

跨境电商、海外仓等外贸新业态，成外贸增长新引擎。

今年政府工作报告提出，促进跨境电商等新业态健康发展，优化海外仓布局。

数据显示，今年一季度，我国跨境电商进出口5776亿元，同比增长9.6%，其中出口同比增长14%。越来越多的外贸企业设立仓储设施，进一步激发外贸新动能。

(责编：王震、高雷)
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