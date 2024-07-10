人民网北京7月10日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，交通运输部部长李小鹏表示，将实施好新一轮农村公路提升行动，也就是路网提升行动、安全提升行动、运输提升行动、治理能力提升行动、出行服务提升行动、和美乡村提升行动、助力产业提升行动、就业增收提升行动等“八大提升行动”。

李小鹏指出，“四好农村路”建设为脱贫攻坚、为全面建成小康社会作出了重要贡献。截至去年底，我国农村公路总里程已达460万公里。

李小鹏提到，我国幅员辽阔、乡村广布，发展程度参差不齐，农村公路作为覆盖范围最广、服务人口最多、提供服务最普遍、公益性最强的基础设施，新征程上还要持续发力、持续推动、久久为功。

交通运输部将进一步完善政策法规。加快推动制定《农村公路条例》，加快编制《公路“十五五”发展规划》，不断夯实农村公路制度体系的“四梁八柱”。

将进一步提高治理能力。深化农村公路管养体制改革，完善“路长制”长效运行机制，不断激发“四好农村路”高质量发展的动力和活力。

还将实施好新一轮农村公路提升行动，也就是路网提升行动、安全提升行动、运输提升行动、治理能力提升行动、出行服务提升行动、和美乡村提升行动、助力产业提升行动、就业增收提升行动等“八大提升行动”。

下一步，交通运输部将与各地区各部门共同努力，持续推动“四好农村路”高质量发展，奋力谱写加快建设交通强国农村公路新篇章，为推进中国式现代化提供坚强有力的服务保障。

(责编：王连香、高雷)

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