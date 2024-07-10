欧阳易佳

受6月29日以来持续强降雨影响，7月3日凌晨，西江发生2024年第4号洪水，成为珠江流域今年入汛以来发生的第11次编号洪水，编号洪水总数再创历史新高。

连日来，水利部珠江水利委员会（以下简称“珠江委”）强化流域统一指挥、统一调度，千里排兵布阵，精准调度西江水库群拦洪削峰，有力有序有效应对西江2024年第4号洪水，全力守护西江安澜。

锚定“四不”目标 滚动会商部署

西江古称郁水、浪水和牂牁江，干流全长2214公里，作为珠江的主干流，其流域面积和来水量分别约占珠江流域的80%、70%，流域内的大藤峡、龙滩、百色等控制性水工程对于保障珠江流域防洪安全、供水安全至关重要。

6月29日以来，西江流域迎来暴雨到大暴雨，西江干流及其支流柳江、桂江等40条河流发生超警洪水，最大超警幅度0.03至2.77米。7月3日1时30分，西江干流控制站梧州水文站水位涨至警戒水位（18.50米），西江第4号洪水正式生成。

“本轮强降雨持续时间长、累计雨量大，降雨落区与前期降雨落区高度重叠，土壤趋于饱和，江河底水高，防汛形势不容乐观。”面对严峻汛情，珠江防总常务副总指挥、珠江委主任吴小龙连续主持召开珠江委防汛会商会，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，全面安排部署洪水防御措施。

会商室、值班室里的灯光通宵达旦，“四预”平台的数据不断滚动，讨论声电话声此起彼伏，一条条牵动人心的预警信息、一道道精准科学的指令部署飞跃几百里乃至千里之外，直达防汛一线。

强化“四预”措施 科学精准调度

珠江委防汛值班室里，24小时“在线”的珠江防汛“四预”平台上，流域降雨、河道来水、水库水位等一个个数据实时更新，流域整体的雨情、水情一目了然。

精确测报是防汛抗洪科学决策的“耳目尖兵”。如今，珠江防汛“四预”平台已初步实现实时监控、预演模拟、日常管控等功能。

珠江委水文局相关负责人表示：“通过运用珠江防汛‘四预’平台，实时跟踪洪水演进过程，提前5天准确预报西江将发生编号洪水，西江控制站梧州站洪峰流量28小时预见期预报精度达98%，累计发布江河洪水预警4次、预警信息2200余条，为组织做好洪水防御和人员转移赢得了宝贵时间。”

防御洪水不仅要依靠及时准确的预报预警“汛”息形成科学决策，更要靠科学、精准的防洪“利器”调度。

大藤峡水利枢纽拦蓄洪水。受访者供图

珠江委水旱灾害防御处相关负责人介绍：“通过流域干支流水库群联合调度，我们将西江干流控制站梧州水文站洪峰流量削减至6000立方米每秒，降低洪峰水位1.9米，减少超警时间2天以上，有效减轻了西江干流和珠江三角洲的防洪压力，避免了沿江低洼地区受淹。”

坚持人民至上 做细做实工作

洪水来势汹汹，汛情告急！

面对连日来的降雨，珠江委以雨为令、闻“汛”而动，强化风险隐患排查，向有关省（自治区）发出8份通知，督促指导地方加强堤防巡查防守、水工程安全度汛、中小河流洪水防御、城市防洪排涝以及船舶安全管控等工作。

工作组在防汛一线开展工作。受访者供图

山洪灾害是我国洪涝灾害中导致人员伤亡最严重的灾种。近期，珠江委发挥牵头抓总作用，每日发布山洪灾害防御工作提醒，指导有关地方政府压紧压实“谁组织、转移谁、何时转、转何处、不擅返”5个关键环节责任，实时电话提醒地方严格落实临灾预警“叫应”机制，提前做好人员转移避险准备，确保人民群众生命安全。

在广西，建立的逐级预警“叫应”机制，实现预警响应闭环，发送实时山洪预警信息3600余条，提前转移受威胁人员600余人，有效避免人员伤亡。

当前，西江干流全线已降至警戒水位以下，防汛形势总体平稳，实现了“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受到冲击”的“四不”目标，确保了流域和重点区域防洪安全，避免了西江沿线低洼地区受淹，取得了洪水防御的阶段性胜利。

(责编：郝帅、高雷)

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