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湖南省华容县团洲垸险情第三道防线建设基本完成

2024年07月10日14:39 | 来源：人民网
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人民网北京7月10日电 （欧阳易佳）据水利部消息，7月9日18时，湖南省基本完成团洲垸险情第三道防线建设。该防线位于岳阳市君山区良心堡镇，沿悦来河东侧起于望君洲村、止于福星村，全长约12公里。工程于8日零时启动，整个过程历时42个小时。

6日下午至7日上午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英率水利部工作组赴一线，现场勘察悦来河，与湖南省有关方面对第三道防线方案进行深入研究，充分考虑钱团间堤一旦失守将带来的不利影响，按照影响损失小、避免拆除房屋、依托已有高地、建设速度快等原则，经现场勘察比选，指导地方以悦来河为界，尽快构筑第三道防线，坚决防止发生次生灾害，全力确保第三道防线以外钱粮湖垸其他区域防洪安全。

下一步，水利部将密切跟踪团洲垸险情后续处置进展，滚动会商研判，强化技术支持，指导地方做好堤防巡查防守、垸内排水、转移人员安置管理等各项工作，确保人民群众生命财产安全。

(责编：郝帅、高雷)
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