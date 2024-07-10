《黄岩岛海域生态环境状况调查评估报告》今日发布。人民网 王雅蝶摄

人民网北京7月10日电（欧阳易佳、王雅蝶）7月10日，生态环境部举行媒体吹风会，发布《黄岩岛海域生态环境状况调查评估报告》（以下简称《报告》）。《报告》基于2024年5月至6月现场调查结果、卫星遥感资料和历史调查研究资料，全面系统评估黄岩岛海域环境质量状况和珊瑚礁生态系统状况，分析面临的主要压力和生态风险。

《报告》指出，黄岩岛位于海南省三沙市中沙大环礁的东偏南方向，是中国渔民的传统作业区和天然避风港，也是维护南海海洋生物多样性的重要生境，具有极其重要的战略地位和生态价值。加强黄岩岛海域生态环境调查和保护研究，事关维护国家领土主权和海洋权益、保障南海海域生态环境安全等重大战略需求。

会上，生态环境部华南环境科学研究所副所长林奎主要从三方面介绍调查评估结果。

一是黄岩岛海域环境质量优。海水水质、海洋沉积物质量等级均为一类，鱼类样品中的各类污染物残留量均低于评价标准限值，海水、海洋沉积物和鱼类样品中均未检出氰化物，海面漂浮垃圾密度处于很低水平。

二是黄岩岛珊瑚礁生态系统处于“健康”状态。造礁石珊瑚物种多样性丰富，活造礁石珊瑚的平均覆盖度为28.6%，造礁石珊瑚幼体补充量较高，现场调查记录到多种礁栖鱼类，以及壳状珊瑚藻、砗磲、苍珊瑚、多孔螅、海葵等其他关键生态类群。

黄岩岛海域发现的埃氏杯形珊瑚。生态环境部华南环境科学研究所供图

三是黄岩岛造礁石珊瑚群落表现出对海水温度升高有较好的抵抗力和耐受性。在全球变暖背景下，可以为南海珊瑚群落及相关物种提供重要栖息地和庇护所。

黄岩岛海域生态环境状况调查现场。生态环境部华南环境科学研究所供图

(责编：郝帅、高雷)

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