剪辑、摄像：人民网记者 王天乐 实习生罗睿鸣

人民网北京7月10日电 （记者许维娜）2024年是我国全功能接入国际互联网30周年。“中国互联网已从初期的学习与模仿中蜕变，实现华丽转身，开辟出一条独具中国特色的创新发展之路。”2024年（第二十三届）中国互联网大会召开期间，中国工程院院士、中国互联网协会专家咨询委员会主任邬贺铨在接受人民网专访时表示，三十年来，互联网改变中国，中国也改变了互联网。

中国互联网30年的发展过程，是一部创新与变革的历史。邬贺铨表示，自全面接入国际互联网以来，中国互联网经历了从门户网站、搜索引擎到社交网络的飞跃式发展，如今更是在移动互联网时代大放异彩，展现出深厚的大众基础性和基础设施的先进性。

在邬贺铨看来，中国互联网不仅在全球基础网络建设中持续领先，更在短视频、移动支付、共享经济等新兴业态上实现全球领跑，深刻改变了人们的生活方式，奠定了中国互联网产业的全球地位。

互联网如何激发社会经济向“新”力？

对此，邬贺铨认为，互联网不仅是新质生产力的核心驱动力，它还促进了数字产业化的进程，加速了产业数字化的转型，并带动了众多生产型服务业的蓬勃发展。传统产业应紧抓互联网带来的历史机遇，充分利用先进技术实现提质增效，推动经济向更高质量发展。

当前，中国互联网正步入数字化发展的新时期，其中，人工智能的崛起为整个行业带来了新的曙光和发展机遇。

“中国在人工智能领域的发展势头迅猛，无论是独角兽企业的成长速度，还是在人工智能领域的投资规模，均位居世界前列。”邬贺铨表示，中国在人工智能领域拥有强大的制造业支撑，门类齐全、规模庞大，为人工智能的发展提供了丰富的数据和应用场景，这些优势使得中国在人工智能领域具有得天独厚的条件。

而本轮数字化浪潮并非仅限于互联网企业。他同时强调，在信息领域的新疆域、新类型终端、云服务、算力网以及垂直行业的数据应用等方面，均为无线网络未来的发展奠定了坚实的基础。

“值得注意的是，中国的人工智能企业正积极拓展国际市场，致力于用人工智能技术重塑传统业务，这一战略构想标志着中国互联网发展迈入了一个全新的阶段，也为未来数字化经济的繁荣奠定了坚实的基础。”邬贺铨补充道。

“随着5G、6G等新一代信息技术的飞速发展，人工智能的应用将更加广泛和深入。”邬贺铨充满信心地表示，“中国互联网将在新时期再次扬帆起航，为经济社会的全面发展注入新的强劲动力。”

对于未来，“中国互联网发展已站在新的历史起点上，新型互联网将成为推动数字化转型和高质量发展的重要力量。”邬贺铨呼吁，广大互联网从业者应积极拥抱变革，共同推动新型互联网的发展和应用。

(责编：郝帅、高雷)

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