人民网记者 乔雪峰

今年是新中国成立75周年。新中国成立以来，几代人逢山开路、遇水架桥，我国的交通运输事业从小到大不断发展，建成了交通大国，正在加快建设交通强国，交通成为中国现代化的开路先锋。

今年是党中央、国务院印发《交通强国建设纲要》的第五年，五年来，我国持续推动交通运输高质量发展。交通运输部部长李小鹏在国新办发布会上表示，《交通强国建设纲要》印发五年来，我国交通运输综合实力又实现了大幅跃升，向人民满意、保障有力、世界前列的目标迈进了一大步。

“我国综合立体交通网总里程超过600万公里，横贯东西、纵贯南北的综合运输大通道更加完善。”李小鹏表示，当前，人民群众出行更加舒适便捷，货物运输更加顺畅高效，向着“人享其行、物畅其流”的美好愿景持续迈进。

李小鹏指出，下一步，交通运输部将深化综合交通运输体系改革，促进交通物流降本提质增效，推动大规模设备更新，扩大有效投资，加强全球交通合作，服务高质量共建“一带一路”，奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋，为强国建设、民族复兴伟业提供更加坚实有力的交通运输服务保障。

加快“6轴7廊8通道”主骨架建设

为畅通国民经济循环作出新贡献

目前，我国综合立体交通网总里程超过600万公里，其中，“6轴7廊8通道”主骨架空间布局已基本形成（“6轴”是指京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈4极之间的6条交通主轴，“7廊”是指西部陆海走廊等7条走廊，“8通道”是指沿边通道等8条通道）。李小鹏表示，“6轴7廊8通道”连通了全国超过80%的县（市、区），服务全国90%左右的经济和人口。

分领域来看，截至2023年底，我国铁路营业里程15.9万公里，其中高铁营业里程4.5万公里；全国公路里程543.68万公里，其中高速公路里程18.36万公里；内河航道通航里程12.82万公里，三级及以上航道通航里程1.54万公里；港口生产性码头泊位22023个，其中万吨级及以上泊位2878个；民用运输航空机场总数259个，旅客吞吐量千万人次及以上的运输机场数量达到38个，货邮吞吐量万吨以上的运输机场达到63个。

李小鹏指出，虽然我国交通运输事业有了很大发展，但还存在不足，主要是：普速铁路发展存在短板、区域间高速公路通道能力有待提升、内河航道建设和水运体系联通不足、综合交通枢纽辐射能力不强等等。

下一步，交通运输部将进一步加快“6轴7廊8通道”主骨架建设，打造示范大通道；深入实施国家综合货运枢纽补链强链，推进铁路货运网络工程、国家公路联通提质工程、内河水运体系联通工程等建设，加快推进打通交通物流堵点卡点，为畅通国民经济循环作出新的贡献。

交通物流基础设施网络不断完善

交通物流降本提质增效取得积极成效

有效降低全社会物流成本，这是今年全国经济工作的一项重要任务，交通物流是有效降低全社会物流成本的关键领域，在降低物流成本方面发挥了重要作用。

李小鹏表示，近年来，交通运输部在降本提质增效方面做了一定的工作，也取得了积极的成效。

首先，不断完善交通物流基础设施网络。我国已经建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网、最大的港口集群以及最大的邮政快递网，对物流发展发挥了重要的支撑作用。

第二，货运物流保持高效运行。2023年我们国家每天要完成1.5亿吨左右的货物运输，完成4.45亿件的邮快件寄递工作。货物运输流通效率保持较高水平。

第三，运输结构不断优化。2023年，铁路、水运货物运量占总运量的比重，比2017年分别增长了1.4和3个百分点，运输结构持续优化改善。

第四，交通物流运行更加高效便捷。通过大力发展多式联运，有效降低物流成本。比如，宁波舟山港创新多式联运“一单制”，实现了海铁联运的“一次委托、一口报价、一单到底、一票结算”全程物流服务，推动降低物流成本，每个集装箱平均降低物流成本500元左右。

李小鹏表示，下一步，交通运输部将组织开展交通物流降本提质增效专项行动，全力推进交通物流结构性、系统性、制度性、技术性、综合性和经营性等六个方面的降本提质增效。加快建设国家综合立体交通网的主骨架，特别是要实施好内河水运体系联通工程、铁路货运网络工程，深入推进国家综合货运枢纽补链强链，畅通交通物流基础设施网络。

李小鹏表示，要深化运输结构调整，更多发挥各种运输方式的比较优势，做到宜公则公、宜铁则铁、宜水则水、宜空则空，持续推动多式联运，推进铁路专用线进港区、进园区、进厂区，提高综合运输的组合效率；健全完善多式联运“一单制、一箱制”的标准规则和管理制度，加快培育具有全程服务能力的多式联运经营人，稳步扩大国际海运船队、航空机队、中欧班列以及国际道路运输规模等，完善多元化的国际物流网络。

持续推动“四好农村路”高质量发展

奋力谱写加快建设交通强国农村公路新篇章

“四好农村路”建设是一项民生工程、民心工程、德政工程，为脱贫攻坚、全面小康社会作出了贡献。数据显示，截至2023年底，全国农村公路总里程已达460万公里。

李小鹏表示，“四好农村路”建设成效显著，农民群众获得感、幸福感、安全感不断增强，农村公路成为老百姓家门口的致富路、幸福路、连心路、振兴路。

我国幅员辽阔、乡村广布，发展程度参差不齐，农村公路作为覆盖范围最广、服务人口最多、提供服务最普遍、公益性最强的基础设施。

李小鹏表示，下一步将重点从三个方面发力，让农民出行更加便利、生活更加美好。

进一步完善政策法规。加快推动制定出台《农村公路条例》，研究编制《公路“十五五”发展规划》，不断夯实农村公路制度体系的“四梁八柱”。

进一步提高治理能力。深化农村公路管养体制改革，完善“路长制”长效运行机制，不断激发“四好农村路”高质量发展的动力和活力。

实施好新一轮农村公路提升行动。路网提升行动、安全提升行动、运输提升行动、治理能力提升行动、出行服务提升行动、和美乡村提升行动、助力产业提升行动、就业增收提升行动“八大提升行动”，持续推动“四好农村路”高质量发展。

李小鹏表示，下一步，将与各地区、各部门共同努力，持续推动“四好农村路”高质量发展，奋力谱写加快建设交通强国农村公路新篇章，为推进中国式现代化提供坚强服务保障。

(责编：郝帅、高雷)

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