剪辑、摄像：人民网记者 王天乐 实习生赵烁

人民网北京7月10日电 （记者许维娜、王红）“回首30年发展历程，在互联网带来的巨大变革中，我们每一个人都是亲历者。”2024（第二十三届）中国互联网大会召开期间，中国互联网协会副秘书长戴炜在接受人民网专访时表示，中国互联网从无到有，从小到大，从弱到强，不仅改变了人们的生活方式，也深刻影响了社会经济的各个层面。

2024年是我国全功能接入国际互联网30周年，此次大会以“互联三十载 智汇新质变”为主题，回顾了中国互联网波澜壮阔的演进历程，并展望了未来的蓬勃发展。

戴炜介绍，本次大会围绕“会、展、赛、特色活动”四大板块精心策划，热点议题紧贴时代脉搏，聚焦新质生产力、“人工智能+”等前沿领域，特别是针对人工智能、算力、数据安全、反诈网络及个人信息保护等关乎网民切身利益的关键议题展开了深入探讨。

在戴炜看来，这些议题的设置旨在促进互联网产业的发展，推动数字经济和实体经济的深度融合，同时也从网民的角度出发，关注如何防范诈骗、保护个人隐私。

此外，据戴炜介绍，丰富的展览展示也是大会的亮点之一。其中，人工智能展汇聚了众多前沿科技与创新企业，集中展示了先进的智能技术和应用。从人工智能到生物技术，从虚拟现实到可穿戴设备，从数字艺术到社会创新等方面，展览区内的展品无一不体现了人工智能技术的最新成果和广泛应用。

除了展示最新的科技成果，智汇未来互动空间还通过互动体验、现场演示等方式，让观众能够更直观地了解这些技术的应用场景和实际效果。这种展示方式不仅增加了展览的趣味性和吸引力，也提高了观众的参与度和体验感。

在国内互联网技术不断提升的基础上，中国互联网协会作为互联网行业历史悠久的行业组织，更是将目光投向了国际舞台。

中国互联网协会自2001年成立以来，已有23年的历史。“目前，我们已经与20多家国际互联网组织和相关机构建立了良好的合作关系，通过举办研讨会、交流学习等方式，共同推动各国互联网行业的发展，旨在构建人类命运共同体，共同建设更加普惠、可持续发展的全球互联网。”戴炜说。

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经