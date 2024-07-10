泛知识普惠浪潮来临 激发社会更多创新活力
人民网北京7月10日电 （记者许维娜）在科技日新月异的时代背景下，如何更加高效、便捷地获取知识，已成为社会各界关注的热点议题。
有专家表示，短视频作为新兴媒介，因其特性在年轻人中迅速普及，成为学习的新途径之一，为学习方式带来了变化。随着科技进步和移动互联网的普及，短视频平台不仅承载了娱乐功能，也逐渐发展成为学习资源的聚集地。
这一平台上，知识的传播更加广泛，生产方式更加多样，体现了知识获取的多元化趋势，同时促进了学习方式的调整与演进。
居住在北京的律师杨朝阳，坚持8年通过短视频与直播进行普法宣传，他的1000多万粉丝中，多数是来自农村或三四五线城市的居民。这8年来，他的善意、安抚及专业建议，一次次透过屏幕，抵达广袤大地的另一端，给予无助者以希望。
同样，在财经科普、家庭教育、职业技能、艺术文化、自然百科等领域，也有越来越多的专业人士和爱好者，通过短视频分享他们的知识和经验。
《2024快手泛知识数据报告》显示，截至2023年12月，泛知识兴趣用户已达3.4亿人，而近七成来自三线及以下城市。
“Jojo医生”孙琦，是一位从业10余年的上海公立三级医院妇产科医生，也是快手上粉丝超200万的健康认证创作者。她的粉丝中，不仅有60岁以上的农村女性，也有20岁以下的都市女孩。4年来，她以生动且接地气的方式传授女性健康知识，惠及了更多需要这些信息的人。
这股知识普惠的浪潮，不仅丰富了人们的精神世界，更激发了社会的创新活力。在短视频平台上，可以看到各种各样的创意和想法，这些创意和想法往往来自普通人的生活实践。
比如，在@雷厉风行“干点啥挣钱”的视频中，网友可以学到如何通过自己的努力，实现小本创业的梦想；在@铆焊小马的视频中，网友可以跟着学习铆焊这一职业技能；在@王茂林王丽霞 的直播间，能听到内蒙古二人台戏曲的非遗魅力；在@不刷题的郭教授 的视频中，能感受自然生态的震撼。
从致富、技能到艺术、科普，凝聚着普通人生活智慧的“泛知识”层出不穷，为“没有围墙的大学”注入更接地气的“有用”百科。
不同于狭义的、对于应试教育的学习内容，泛知识类内容囊括的范围更为宽广。截至去年年底，快手泛知识万粉创作者超过124万人，同比增长34.6%；而泛知识创作者人均年收入达到了1.3万元，其中，近六成有收入创作者来自三线及以下城市。
另有专家表示，知识需求的多元化、高层次化，已成为大众美好生活追求的关键。短视频知识风尚的深化，正加速知识普及与共享。每个人都可成为知识的生产者、传递者以及受益者。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 共绘智能未来 信息互通与AI融合加速社会进步
- 剪辑、摄像：人民网记者 王天乐 实习生罗睿鸣 人民网北京7月10日电 （记者许维娜、王红）“在信息洪流中，信息互通如同一座桥梁，不仅促进了价值的创造与流通，更在无形中拉近了人与人之间的距离。”2024年（第二十三届）中国互联网大会召开期间，深圳黄鹂智能科技有限公司CEO刘志在接受人民网专访时探讨了信息技术及人工智能对社会发展的深远影响。…
- 评论
- 关注