人民网北京7月10日电 （记者许维娜）在科技日新月异的时代背景下，如何更加高效、便捷地获取知识，已成为社会各界关注的热点议题。

有专家表示，短视频作为新兴媒介，因其特性在年轻人中迅速普及，成为学习的新途径之一，为学习方式带来了变化。随着科技进步和移动互联网的普及，短视频平台不仅承载了娱乐功能，也逐渐发展成为学习资源的聚集地。

这一平台上，知识的传播更加广泛，生产方式更加多样，体现了知识获取的多元化趋势，同时促进了学习方式的调整与演进。

居住在北京的律师杨朝阳，坚持8年通过短视频与直播进行普法宣传，他的1000多万粉丝中，多数是来自农村或三四五线城市的居民。这8年来，他的善意、安抚及专业建议，一次次透过屏幕，抵达广袤大地的另一端，给予无助者以希望。

同样，在财经科普、家庭教育、职业技能、艺术文化、自然百科等领域，也有越来越多的专业人士和爱好者，通过短视频分享他们的知识和经验。

《2024快手泛知识数据报告》显示，截至2023年12月，泛知识兴趣用户已达3.4亿人，而近七成来自三线及以下城市。

“Jojo医生”孙琦，是一位从业10余年的上海公立三级医院妇产科医生，也是快手上粉丝超200万的健康认证创作者。她的粉丝中，不仅有60岁以上的农村女性，也有20岁以下的都市女孩。4年来，她以生动且接地气的方式传授女性健康知识，惠及了更多需要这些信息的人。

这股知识普惠的浪潮，不仅丰富了人们的精神世界，更激发了社会的创新活力。在短视频平台上，可以看到各种各样的创意和想法，这些创意和想法往往来自普通人的生活实践。

比如，在@雷厉风行“干点啥挣钱”的视频中，网友可以学到如何通过自己的努力，实现小本创业的梦想；在@铆焊小马的视频中，网友可以跟着学习铆焊这一职业技能；在@王茂林王丽霞 的直播间，能听到内蒙古二人台戏曲的非遗魅力；在@不刷题的郭教授 的视频中，能感受自然生态的震撼。

从致富、技能到艺术、科普，凝聚着普通人生活智慧的“泛知识”层出不穷，为“没有围墙的大学”注入更接地气的“有用”百科。

不同于狭义的、对于应试教育的学习内容，泛知识类内容囊括的范围更为宽广。截至去年年底，快手泛知识万粉创作者超过124万人，同比增长34.6%；而泛知识创作者人均年收入达到了1.3万元，其中，近六成有收入创作者来自三线及以下城市。

另有专家表示，知识需求的多元化、高层次化，已成为大众美好生活追求的关键。短视频知识风尚的深化，正加速知识普及与共享。每个人都可成为知识的生产者、传递者以及受益者。

(责编：郝帅、高雷)

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