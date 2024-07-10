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证监会：划定程序化交易监控“红线”

2024年07月10日19:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月10日电（记者刘慧、任军）证监会有关部门负责人7月10日表示，将指导证券交易所尽快公布和实施程序化异常交易监控标准，划定程序化交易监控“红线”，进一步推动程序化交易特别是高频交易降频降速。同时，将明确高频量化交易差异化收费安排。根据申报数量、撤单率等指标，研究明确对高频量化交易额外收取流量费、撤单费等标准，以“增本”促“降速”。

　　该负责人说，还将指导证券交易所尽快出台程序化交易管理实施细则，细化完善具体安排。指导证券交易所评估完善程序化交易报告制度，加强报告信息核查和现场检查力度。加强与香港方面沟通协调，抓紧制定发布北向资金程序化交易报告指引，对北向投资者适用与境内投资者相同的监管标准。持续强化交易行为监测监管，对利用程序化交易特别是高频量化交易从事违法违规行为的，坚决依法从严打击、严肃查处。

　　数据显示，今年以来，证券市场程序化交易总体稳中有降。截至6月末，全市场高频交易账户1600余个，年内下降超过20%，触及异常交易监控标准的行为在过去3个月下降近6成。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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