新华社北京7月10日电 记者10日从工业和信息化部获悉，为加快IPv6规模部署和流量提升，工业和信息化部、中央网信办近日联合印发通知，组织开展“网络去NAT”专项工作。

当前我国网络基础设施和应用基础设施IPv6服务能力已全面具备，数据显示，截至2024年5月，我国IPv6活跃用户达到7.94亿，各类网络中已分配IPv6地址的终端数达到17.65亿，移动网络IPv6流量占比达到64.56%。

但是，NAT44设备的大规模部署，降低了企业开发IPv6设备和应用的主观意愿，增加了用户使用IPv4网络的黏性，客观上阻碍了IPv6规模部署和应用水平的进一步提升。

在此背景下，两部门组织开展“网络去NAT”专项工作，主要包括有序实现网络升级、持续拓宽IPv6通路、主动引导流量迁移、确保网络安全稳定、促进工作实效落地等5方面工作任务。其中提出，到2024年底，基础电信企业自有环境固定宽带用户IPv6连通率不低于80%。

据了解，专项工作推进过程中将统筹协调网络与应用，一方面基础电信企业持续拓宽IPv6网络通路，另一方面互联网企业深化应用改造，加大放量引流力度，“建”“用”双方协调互促，发挥乘数效应。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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