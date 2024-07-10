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1月至6月我国新能源汽车产销量保持同比稳步增长

2024年07月10日21:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月10日电（记者高亢、韩佳诺）记者10日从中国汽车工业协会获悉，2024年1月至6月，我国新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。

　　据中汽协副秘书长陈士华介绍，2024年上半年，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。

　　中汽协公布数据显示，6月，我国新能源汽车产销量分别达100.3万辆和104.9万辆，环比分别增长6.7%和9.8%，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达41.1%。截至6月底，国产新能源汽车累计产销量均超3000万辆。

　　“多重因素叠加，企业经营压力持续加大，汽车行业运行总体仍面临不小压力。”陈士华表示，展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策的持续落地实施，以及车企新产品逐步上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，助力汽车行业稳健发展。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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