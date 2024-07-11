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陕西延安实施水土保持、推广节水灌溉

水润黄土地 结出“金果果”（高质量发展调研行）

本报记者 张丹华 王 浩
2024年07月11日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　小暑时节，万物葱茏。黄土高原上，满山遍野的苹果树，青果半熟，累累叠叠。

　　1060亩矮化密植苹果园，100亩黑枸杞，60亩樱桃园，20亩草莓园，还有葡萄、油桃等10余个水果采摘品种……走进陕西延安市安塞区南沟村，山上栽下“摇钱树”，树上结下“金果果”。

　　水果水果，“水”字先行。干旱少雨的黄土高原上种水果，如何解决“水”问题？

　　“淤地坝和水肥一体化的精准滴灌是延安水果种植的黄金搭档。”安塞区水土保持工作队副队长刘涛说。

　　“沟里筑道墙，拦泥又收粮”。南沟村配备多个淤地坝，下雨时通过排水系统把水引到坝里，又在山顶建水塔，天气干旱时用水泵抽水上山。村里还配套了水肥一体滴水灌溉设施，通过管网压到每一棵树底下。

　　南沟村的梁峁间，拦泥蓄水的“南沟2#淤地坝”，修建于上世纪80年代。这几年，这里又安装了不少新设备。这些运行管理及防汛预警信息化监测设备，全天候24小时监测淤地坝水位升降、放水工程运行状态等情况。“大坝的功能也在完善，淤地坝积水可用于梁峁上果园灌溉。”刘涛说。

　　据了解，延安市共建成中小型灌区857处，有效灌溉面积80万亩，节水灌溉面积61.95万亩；农田灌溉水有效利用系数为0.5736，达到全国平均水平，农业灌溉用水效率不断提高。

　　农水互促，延安探索出了小流域治理与产业融合发展的独特经验。“沟道打坝、梁峁整地、山坡绿化”，凭借一系列科学用水、生态用水等综合治理措施，昔日荒山变绿洲，旱地“水”果产业结出累累硕果。目前，延安苹果种植面积约占陕西的1/3、全国的1/9、全球的1/20，全市农民经营性收入超过六成来自苹果产业。

　　做好水文章不只促产增收，水净水美亦可赋能美丽乡村。

　　两个月前，延安市宝塔区南泥湾国有生态林场传来好消息，经过30多个小时的漫长等待，一只朱鹮顺利破壳。这是去年10月朱鹮引入延安后，首次成功孵化出朱鹮宝宝。

　　被誉为“东方宝石”的朱鹮，对栖息环境很挑剔，要有树木营巢，要有河湖觅食，还要有安静的环境。“这是动物对南泥湾环境的肯定。”南泥湾管委会项目管理部部长刘岗说，“除了朱鹮，在南泥湾湿地公园，白鹭、苍鹭等水鸟数量明显变多。东方白鹳、黑鹳这些国家一级保护动物也常停留觅食。”

　　黄河一级支流汾川河流经南泥湾。2020年，水系连通及水美乡村建设试点项目在宝塔区开展，总投资3.67亿元，着力打造黄土高原丘陵沟壑区农村水系整治示范区、绿色生态与红色文化相结合的旅游目的地，持续改善人居环境和河湖生态环境。

　　水润南泥湾，再看“好江南”。河畅水清，岸绿景美，人水和谐，群众生产生活环境持续改善，乡村实现宜居宜游宜业，南泥湾处处都是好风光。

　　“现在接待旅游团比较多，湖北、四川、广东……能听到各地方言。游客玩累了，就到我们家吃碗香菇面、尝尝炖土鸡。”南泥湾镇桃宝峪村村民冯延东说。

　　看到家乡的游客日渐增多，常年在外打工的冯延东2021年回到老家，改造自家的7间房办起了农家乐。去年，这家小馆的净收入有30多万元。“冬天再在后院建十几间民宿，争取把客人留下来。”冯延东盘算着未来。

　　2023年，南泥湾年接待游客突破100万人次，红色旅游、生态旅游产业助力乡村全面振兴。

　　山因水而美，水为山增色。延安持续开展治山治水，截至目前累计建成各类水库41座、淤地（拦沙）坝1.16万座、建成各类饮水工程6056处，惠及农村人口163.43万。“延安市水土保持综合效益正充分彰显，水生态建设迈向新高地。”水利部黄河水利委员会规划计划局副局长张洪星说。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月11日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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