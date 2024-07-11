本报记者 韩 鑫

交通是中国现代化的开路先锋。近年来，交通强国建设情况如何？持续推动交通运输高质量发展应从何处着眼？7月10日，国务院新闻办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会进行解读。

交通基础设施不断完善，我国综合立体交通网总里程超过600万公里

“《交通强国建设纲要》印发近5年来，我国交通运输综合实力实现大幅跃升，向人民满意、保障有力、世界前列的目标迈进了一大步。”交通运输部部长李小鹏表示，我国交通基础设施不断完善，横贯东西、纵贯南北的综合运输网络更加成熟。

看总体规模，目前，我国综合立体交通网总里程超过600万公里，“6轴7廊8通道”主骨架已基本形成，联通了全国超过80%的县（市、区），服务全国90%左右的经济和人口。

看细分领域，截至去年底，我国铁路营业里程15.9万公里，其中高铁超过4.5万公里；全国公路通车里程543.68万公里，其中高速公路达18.36万公里。

内河航道通航里程12.82万公里，其中三级及以上航道通航里程1.54万公里；港口生产性码头泊位22023个，其中万吨级及以上泊位2878个；民用运输航空机场259个，其中年旅客吞吐量千万人次及以上的运输机场38个，货邮吞吐量万吨及以上的运输机场63个。

成绩显著，短板犹存。“目前普速铁路发展存在短板、区域间高速公路通道能力有待提升、内河航道建设和水运体系联通不足、综合交通枢纽辐射能力不强。”李小鹏表示，下一步，交通运输部将进一步加快“6轴7廊8通道”主骨架建设，打造示范大通道；同时，深入实施国家综合货运枢纽补链强链，推进铁路货运网络工程、国家公路联通提质工程、内河水运体系联通工程等建设，加快打通交通物流堵点卡点，更好畅通国民经济循环。

客货运输不断发展，去年每天完成约1.5亿吨货物运输、4.45亿件邮快件寄递

近年来，我国客货运输不断发展，人民群众出行更加舒适便捷，货物运输更加畅通高效。

近年来，我国交通物流设施网络持续完善，建成世界最大的高速铁路网、高速公路网、港口集群和邮政快递网。2023年每天完成约1.5亿吨货物运输、4.45亿件邮快件寄递。

看铁路，“近年来在加强自身建设的同时，在推动加快建设交通强国和服务经济社会发展方面也成效显著。”国家铁路局局长费东斌表示，近年来，我国铁路运输服务水平不断提升，客货运输产品日益丰富，运输能力持续提升。

看邮政快递，“通过积极推动建设‘枢纽+通道+网络’的现代邮政寄递网络，在末端形成宅递、箱递、站递等一系列服务方式，更好满足了多元化服务需求。”国家邮政局局长赵冲久说，同时加快实施“一村一站”工程，累计建成1200多个县级公共寄递服务中心和超过30万个村级寄递物流综合服务站。

看民航，“通过开设空中大通道，优化空域结构，增加繁忙空域航班容量，航班快速增长带来的空域紧张问题得到有效缓解。”中国民航局局长宋志勇说，目前民航的航班正常率连续6年超过80%。今年上半年，在航班量同比增长13.4%的情况下，航班正常率达到86.37%。

看国际货运，近年来，我国着力提升国际货运服务能力，已初步形成以国际海运为主体，以国际航空、中欧班列、国际寄递、国际道路运输为补充的国际物流服务体系。其中，国际海运承担了我国95%以上的进出口货量，国际航空货运成为时效性强、附加值高的高端货物的主要运输方式。2023年中欧班列共开行1.7万列，发运190万标箱。

客货运高效运转的同时，物流成本持续降低，2023年，我国社会物流总费用与GDP的比率比上年下降0.3个百分点。物流结构不断优化，2023年，铁路、水运货运量在总运量中占比较2017年分别增长1.4个百分点和3个百分点。

李小鹏表示，下一步将组织开展交通物流降本提质增效专项行动，全力推进交通物流结构性、系统性、制度性、技术性、综合性、经营性降本提质增效，支撑有效降低全社会物流成本。

科技创新不断强化，持续推进低空经济健康发展

5年来，交通科技创新不断强化，有力推动产业升级。

交通装备加快升级换代。高铁技术树起国际标杆、CR450科技创新工程取得重大突破、新能源机车首次系列下线……自主化、智能化、绿色化技术正加速在铁路领域创新应用。

智慧物流引领性作用更加凸显。智能分拣、智能安检等先进技术应用更加广泛，高铁运快递得到有益尝试，航空快递运能不断增强，无人车、无人机等无人投递技术应用更加普遍，科学技术发展不断促进快递物流组织方式重构。

低空经济蓬勃发展。“目前持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证的无人机企业超过1.4万家，持有无人机操控员执照的人数超过22.5万。今年上半年，新注册的无人机将近60.8万架，较去年年底增长48%。”宋志勇说，“我们将统筹推进传统通用航空转型升级与新兴无人机产业创新发展，持续推进低空经济健康发展。”

完善基础设施建设标准。针对低空经济发展对通用机场规划、布局、功能等方面的新需求，推动完善通用机场、临时起降点、垂直起降场地建设和运行标准，引导支持地方政府完善基础设施规划建设。

推动低空服务保障体系建设。加快推动空域分类管理落地实施，充分利用低空空域资源。

此外，还将继续深度参与国际民航组织各类相关国际标准和政策的制定工作，积极推广我国低空经济和运行经验，为中国低空经济“走出去”营造更好国际规则政策环境。

《 人民日报 》（ 2024年07月11日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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