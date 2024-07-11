图为风机吊装作业现场。

宋先吉摄（人民视觉）

本报北京7月10日电 （记者丁怡婷）7月10日，藏东南高原，随着汽车吊将重达110余吨的风机叶轮组件缓缓吊至110米高空与机舱精准对接，世界在建最高海拔风电项目——大唐西藏八宿100兆瓦保障性并网风电项目首台风机吊装作业完成。

在新能源项目中，一般将海拔3500米至5500米的地方称为超高海拔地区。该项目场址平均海拔5050米，风机机位最高海拔5195米，项目采用针对高海拔、高寒地区特点环境适应性设计的5兆瓦双馈风力发电机组，增强外绝缘设计，提高设备在强紫外线、高雷暴频次等恶劣环境下的电气安全。

项目风机轮毂中心高度110米，叶轮直径195米，叶片最大扫风面积超过3万平方米，相当于4个多标准足球场的面积。在满发风速下，单台机组每转动一圈可发电9.5千瓦时。据悉，项目总共要安装20台风机，预计今年10月底将全面建成投产。投产后，每年可新增清洁电量2.23亿千瓦时以上，相当于可节约标准煤超7万吨。

《 人民日报 》（ 2024年07月11日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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