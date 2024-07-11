本报记者 吴秋余

图为两名外国游客在北京市王府井大街参观游览。

新华社记者 鞠焕宗摄

数据来源：中国人民银行、网联清算公司

持续优化现金使用环境、切实改善银行卡受理环境、进一步提升移动支付便利性……今年以来，我国多措并举进一步优化支付服务、提升支付便利性，为推动高质量发展、促进高水平对外开放提供了有效支撑。

吃、喝、玩、乐、游、购、住，凭着一部手机就能游中国。有数据显示，86%有过来华旅行经历的外国游客认为支付更便捷了，随时随地“扫一扫”，成为他们津津乐道的新体验。

外币兑换服务更方便

比利时籍商务人士鲍勃·博加特就职于深圳一家贸易公司。近日，他飞抵香港经福田口岸通关来到深圳，在工作人员的指引下，来到中国银行深圳福田口岸支行办理外币兑换业务。“我想换人民币现金，工作人员还为我贴心准备了‘零钱包’，坐出租车时付款很方便。”鲍勃·博加特说。

记者了解到，目前，中国银行深圳市分行已支持23种外币兑换服务，外籍客户持护照等有效身份证件即可办理，ATM设备也升级为支持中英双语的操作界面，部分设备还支持日、韩等多种语言。

不仅如此，中国银行深圳市分行还与出租车企业建立合作机制，定制100元、200元、500元等规格的标准“零钱包”，为司机提供集中兑换、上门兑换、即来即兑等服务，方便乘客使用现金支付。

为更好满足外籍来华人员等群体多样化的支付需求，今年3月，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》（以下简称《意见》）。根据《意见》要求，中国人民银行部署各地分行加强与当地政府部门协作，制定优化支付服务具体工作方案。目前，北京、上海、福建、河南、陕西等27个省份已出台工作实施方案，深入推进优化支付服务工作。

记者了解到，福建省、广州市、深圳市等地围绕著名景区、重点商圈、入境口岸等境外人士聚集场所打造支付服务示范区。其中，深圳市拟打造100个“便利支付示范商圈”，最终形成深圳全域支付示范区。

外卡支付环境更完善

“在这里，你不用准备现金，也不用下载专门的手机软件，就可以像在英国一样直接刷卡支付。”21岁的英国留学生亚瑟向第一次来中国的朋友“推销”起了诺德西餐厅的新服务。

这家餐厅位于北京市朝阳区蓝色港湾商圈。今年5月初，餐厅完成了外卡受理环境升级改造，友好便捷的跨境消费体验受到外籍消费者广泛好评。

“现在店里的外籍消费者明显多了起来，其中一多半习惯使用境外银行卡刷卡支付。”餐厅负责人祈先生告诉记者。

中国人民银行行长潘功胜表示，人民银行将落实好《意见》要求，会同相关政府部门、商业银行、支付机构、银行卡组织等共同努力，改善银行卡受理环境，优化现金支付服务，通过扩大“外卡内绑”等方式提升移动支付便利性，聚焦重点地区、场所和商户，推动在较短时间内取得明显成效。

“我这次来到中国，用国际卡绑定微信支付并使用，更加真切地感受到了中国移动支付的便利。”马尔代夫旅游局副局长齐胡尼·拉希德说。今年5月，马尔代夫旅游局和微信支付签署了为期三年的合作备忘录，双方将共同在马尔代夫推动更多商户接入微信支付。

据悉，针对外籍来华人员用银行卡支付的习惯，网联清算公司联合商业银行、支付机构、银行卡组织等推出“外卡内绑”业务，支持外籍人士将境外银行卡与我国境内支付APP绑定，实现境外银行卡与境内条码支付的无缝衔接。

数据显示，今年1—6月，网联平台“外卡内绑”业务交易笔数3738.18万笔，交易金额54.17亿元，同比分别增长6.65倍、8.03倍，自业务上线以来累计服务境外超200万用户。

移动支付产品更好用

到深圳工作以来，来自澳大利亚的蒂姆对中国发达的移动支付很感兴趣。近日，他来到平安银行深圳时代金融支行进行咨询。银行工作人员告诉他， 外籍来华人士可凭护照等有效身份证件便捷开立境内银行账户。蒂姆很快开好了银行卡，并将银行卡绑定到微信。

在一家餐厅用餐后，蒂姆使用新办理的银行卡通过微信进行了支付，便捷高效的移动支付体验令他赞不绝口。有了这次体验，蒂姆开始推荐外国朋友办理中国的银行卡并绑定微信，以享受更加轻松便捷的支付体验。

中国人民银行副行长张青松介绍，中国人民银行指导支付机构推出一系列便利措施，让移动支付产品更好用。一是针对外籍来华人员使用支付宝、微信绑定境外银行卡成功率低的问题，指导支付宝、财付通（微信支付）优化业务流程，提高绑卡效率。二是简化身份验证，让外籍来华人员在绑卡等过程中可以更便捷办理。三是指导支付宝、财付通等主要支付机构将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元、年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

在中国人民银行指导下，支付宝、财付通与商业银行、清算机构、卡组织共同努力，一方面推动“外卡内绑”，境外银行卡可绑定支付宝或微信支付在国内商户消费；另一方面支持“外包内用”，外籍来华人员使用境外钱包APP即可在境内支付的服务。

“财付通积极响应《意见》要求，优化支付服务，提升支付便利性。”财付通外汇业务负责人戴海勇告诉记者，基于人工智能科技能力，财付通提升护照的自动识别与审核的效率，注册审核时间从原来的一天缩短至秒级，目前该能力已覆盖超20个国家的护照，后续将持续扩大支持范围。同时实现注册微信和微信支付绑卡流程二合一，大大简化开通流程。

数据显示，今年1—6月，网联平台“外包内用”业务交易笔数2875.18万笔，交易金额53.19亿元，同比分别增长5.29倍、7.67倍，有效服务外籍人员来华旅游、边贸合作和经济交流。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年07月11日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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