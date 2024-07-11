人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

油气勘探开发呈现高位增储良好态势

2018年以来年均投资超3500亿元

2024年07月11日06:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京7月10日电  （记者丁怡婷）记者从国家能源局10日组织召开的2024年大力提升油气勘探开发力度工作推进会上获悉：全国能源系统及油气企业坚决实施“大力提升油气勘探开发力度七年行动计划”，勘探新发现一批亿吨级、千亿方级大型油气田，呈现了高位增储的良好态势。6年来，原油年产量由1.89亿吨提升到2.09亿吨，天然气年产量由1602亿立方米提升至2324亿立方米，油气供应保障能力持续提升。

　　会上发布的《中国油气勘探开发发展报告2024》显示，2018年以来，油气上游资金投入力度持续加大，勘探开发年平均投资超过3500亿元。通过大力推广长水平井、大井丛平台式集约化建产等新技术，在年均新钻开发井数较2018年下降27%的情况下，实现了产能规模大幅增加，年均新建油、气产能分别为2018年的1.26倍、1.63倍。

　　油气企业在常规油气、页岩油气及海域勘探中取得多项重大发现，形成了新的储量增长高峰期，油气产量不断创历史新高。其中，页岩气实现跨越式发展，产量从2014年的12亿立方米增长到2023年的250亿立方米左右。10年来，海域新增探明油气储量接近过去30年总和，特别是2018年以来，原油产量增长占全国原油增量的60%以上。

　　会议强调，要聚焦重点盆地，加大资金和工作量投入强度，强化科技攻关力度，集中立体勘探，规模高效建产，加快建立油气勘探开发基地。要以科技创新为引领，持续开展四大领域攻坚战，加快突破万米级深地、千米级深水、纳米级非常规和老油气田高效开发关键理论与技术难题。

　　同时，要高质量推进油气勘探开发体制机制改革创新，努力激发骨干油气企业内生动力和竞争性环节市场活力。要加快绿色转型，坚持因地制宜、多元融合，系统推动油气清洁高效开发利用，加快CCUS（碳捕集、利用与封存）产业化发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月11日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
让阅读点亮梦想之光 多方助力青少年教育行稳致远
　　少年智则国智，少年强则国强。在建设教育强国的进程中，在青少年成长的过程中，阅读的重要性不言而喻。…
共绘智能未来 信息互通与AI融合加速社会进步
　　剪辑、摄像：人民网记者 王天乐 实习生罗睿鸣 人民网北京7月10日电 （记者许维娜、王红）“在信息洪流中，信息互通如同一座桥梁，不仅促进了价值的创造与流通，更在无形中拉近了人与人之间的距离。”2024年（第二十三届）中国互联网大会召开期间，深圳黄鹂智能科技有限公司CEO刘志在接受人民网专访时探讨了信息技术及人工智能对社会发展的深远影响。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部