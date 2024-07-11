本报北京7月10日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局10日组织召开的2024年大力提升油气勘探开发力度工作推进会上获悉：全国能源系统及油气企业坚决实施“大力提升油气勘探开发力度七年行动计划”，勘探新发现一批亿吨级、千亿方级大型油气田，呈现了高位增储的良好态势。6年来，原油年产量由1.89亿吨提升到2.09亿吨，天然气年产量由1602亿立方米提升至2324亿立方米，油气供应保障能力持续提升。

会上发布的《中国油气勘探开发发展报告2024》显示，2018年以来，油气上游资金投入力度持续加大，勘探开发年平均投资超过3500亿元。通过大力推广长水平井、大井丛平台式集约化建产等新技术，在年均新钻开发井数较2018年下降27%的情况下，实现了产能规模大幅增加，年均新建油、气产能分别为2018年的1.26倍、1.63倍。

油气企业在常规油气、页岩油气及海域勘探中取得多项重大发现，形成了新的储量增长高峰期，油气产量不断创历史新高。其中，页岩气实现跨越式发展，产量从2014年的12亿立方米增长到2023年的250亿立方米左右。10年来，海域新增探明油气储量接近过去30年总和，特别是2018年以来，原油产量增长占全国原油增量的60%以上。

会议强调，要聚焦重点盆地，加大资金和工作量投入强度，强化科技攻关力度，集中立体勘探，规模高效建产，加快建立油气勘探开发基地。要以科技创新为引领，持续开展四大领域攻坚战，加快突破万米级深地、千米级深水、纳米级非常规和老油气田高效开发关键理论与技术难题。

同时，要高质量推进油气勘探开发体制机制改革创新，努力激发骨干油气企业内生动力和竞争性环节市场活力。要加快绿色转型，坚持因地制宜、多元融合，系统推动油气清洁高效开发利用，加快CCUS（碳捕集、利用与封存）产业化发展。

《 人民日报 》（ 2024年07月11日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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