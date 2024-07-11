本报北京7月10日电 （记者林丽鹂）为传承和利用好北京冬奥赛后遗产成果，推动实现冬奥遗产利用效益最大化，近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布《大型活动可持续性评价指南》国家标准。

该项国家标准由北京市冬奥组委牵头编制，是北京市通过运用地方标准，引领科学规划、创造、管理和运用北京冬奥会筹办成果，进而推动城市可持续发展的经验总结和升华，主要适用于对大型体育赛事、展览展销、庆典和演出、峰会论坛和群体性活动等大型活动的可持续性评价。

标准着眼于绿色发展，对接联合国可持续发展目标，围绕可持续性采购、碳中和、场地利用、生态修复和恢复等方面设置了7大类35项评价指标，重点关注大型活动的绿色低碳水平、对生态环境的保护、资源的合理利用以及社会责任承担。标准提供了科学的评价方法，将大型活动的可持续性分为强、中、弱三个等级，提出了指标分值计算、评价等级设定等，评价过程涵盖大型活动的申办、筹备和举办全过程。此外，标准重点突出系统性和前瞻性，提供了评价报告的参考模板和满意度调查问卷，便于组织者进行自我评价和持续改进。

《 人民日报 》（ 2024年07月11日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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