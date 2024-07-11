本报记者 王乐文 方 敏 张文豪

核心阅读

推动煤炭产业绿色低碳发展，不但生产效率大幅提高，生态效益也逐渐显现；坚持多业并举，加快产业结构调整，紧扣战略性新兴产业和未来产业发展方向谋划重点项目……曾经靠煤而兴的河南鹤壁，如今走上一条转型升级的新路，正加快培育新动能新优势。

煤炭产业在工业增加值中的比重从建市之初的90%，降到目前的不到10%；高新技术产业占比从2012年的23.5%，增至目前的53.3%。河南省鹤壁市这两组数据，一降一增。

这背后，是当地贯彻落实新发展理念、探索转型新路的努力。鹤壁靠煤而兴，一度陷入产业单一、资源枯竭、环境污染等困局。近年来，当地不断改造升级传统产业，持续培育发展新兴产业，走出一条向“新”而行的路子。

整改“低小散”，煤炭产业“绿”意十足

夏日的淇河清澈见底，宛如一条玉带，很难让人想到鹤壁曾是一座煤城。

通过高能耗、高排放换取工业增长，鹤壁的发展之路一度越走越窄。痛定思痛，近年来当地坚决推进“腾笼换鸟”，走高质量发展之路。“十三五”以来，当地启动露天矿山综合整治项目，关闭“小、散、乱、污”露天矿山37家，整合成5家大型矿山企业。

同时，鹤壁推进低碳园区等绿色创建活动，建成花园式工厂40个。“2020年以来，我们投资1200多万元用于矿井水处理，实现了矿井水的达标排放。”鹤壁市中泰矿业有限公司总经理刘坡说。如今鹤壁的煤炭产业走上了绿色低碳发展之路，矿山资源利用率大大提高，效益也同步提升。

再到位于鹤山区的河南煤炭储配交易中心物流园看看，一台如长龙般架于铁轨之上的管状皮带输送机引人注目。

“这台管带机长约30公里，可实现煤炭全程无尘搬运。”物流园生产调度长王洪林算了一笔账：运输成本仅为同等距离汽运的约1/6，每年有700万吨煤炭由管带机运抵发电厂，可减排二氧化碳27万吨。

昔日“工业疮疤”，也变为青山沃土。整改“低小散”的矿区后，鹤壁加快修复历史遗留废弃矿山图斑204个，治理修复面积超5164公顷。

在淇滨区下庞村的火山地质遗迹公园，绿树葱葱、游人如织。这里原是一座废弃矿山，鹤壁将矿山地质环境治理与土地综合整治一体化推进。原来的“黑山头”，现在成了休闲好去处。

近年来，鹤壁完成造林11.5万亩，同时建立总投资330亿元的生态保护修复项目库，治理恢复矿山、低效林地等1.13万公顷。绿色，已经成为这座城市高质量发展的底色。

多业并举，加大产业转型力度

“低小散”煤炭矿区被整改后，空缺如何填补？鹤壁加大产业转型力度，向多业并举转变、向高精尖转化。

走进鹤壁龙宇新材料有限公司的车间，只见一袋袋刚下生产线的聚甲醛产品在机械手臂的操控下，缠绕、打捆、装车，发往全国各地。

“煤炭在炼焦过程中产生甲醇，经加工就成了聚甲醛，可替代钢铁、铜、锌等金属材料，用于汽车、电器、机械制造、精密仪器等领域，产值能翻好几番。”公司技术管理部经理耿胜楚介绍。

不断延链、补链、强链，鹤壁向下游精细化工及新材料等产业延伸，重点打造聚甲醛、聚氨酯、可降解材料三大产业链条，加速形成千亿元级的产业集群。

充分利用白云岩资源发展镁基新材料产业，就是鹤壁转型发展的又一缩影。

在海骊镁合金轻量化装备产业园，全自动镁合金、铝合金压铸生产线旁，摆放着刚生产出来的汽车防撞梁。“这是铝镁合金，比传统钢材更轻、结构性更好，非常符合新能源汽车轻量化的要求。”产业园负责人李丕说，公司已和多家新能源汽车企业建立了供货合作，订单源源不断。

鹤壁白云岩资源丰富，已探明储量15.54亿吨，氧化镁含量高、杂质少。去年12月，鹤壁与中铝集团合作的中铝镁基新材料工业试验项目签约。随着一大批镁精深加工企业落地，鹤壁形成日趋完整的全镁产业生态。

当前，鹤壁电子电器、现代化工及功能性新材料、镁基新材料、生物技术等产业持续壮大，大数据、物联网等产业蓬勃发展，类脑智能、量子信息等未来产业已经抢滩布局。

因地制宜，加快发展新质生产力

走进鹤壁科创新城，在航天宏图华中总部卫星运营中心，记者看到一张张农作物长势、实时路况等实景图。“这些实景图会动态更新，为农业、工业等场景提供精准指导。”河南航天宏图信息技术有限公司副总经理陈思豫介绍。

抢抓新赛道，鹤壁紧扣战略性新兴产业和未来产业发展方向，谋划推进一批具有战略支撑作用的重点项目，与航天宏图的牵手便是其中之一。2020年7月，通过鹤壁的精准招商，航天宏图将华中总部卫星运营中心项目落户于当地。

当前，鹤壁又以航天宏图为龙头，以全国空间地理信息与5G融合应用试验区为载体，推进卫星研发、制造基地、航天科创基地建设，围绕卫星研发、制造、运营、服务等开展链式招商。

“目前，埃洛克、北斗天下等17家上下游企业相继落户，天章卫星智造基地建成投产。”鹤壁市工信局局长李书新介绍，鹤壁正努力打造商业航天及卫星城市，去年已成功发射4颗雷达遥感卫星。

聚焦创新驱动，鹤壁还加速构建生物医疗、生物育种等产业链，形成500亿元级生物技术产业集群。

去年9月，新拓洋生物化工产业园一期项目投产，园区内科研人员开展了“秸秆制粮”生产技术验证，使3吨玉米秸秆理论上可以替代1吨玉米生产等量聚乳酸，为工业生产节约口粮。“为了提高技术水平，我们对接多方科技力量，建立起完整创新链，海内外合作客户达700余家。”新拓洋公司总经理史立军介绍。

“目前，我们还在低空经济、量子科技等方面布局，探索镁基新材料在无人机产业的应用。”鹤壁市科技局局长张建华介绍，当地已建设19家省级工程技术研究中心，省级以上创新平台总数达到180家。

“我们正把工作的着力点放在加快培育新动能新优势、实现新旧动能转换上，因地制宜发展新质生产力，全力打造高质量发展新格局。”鹤壁市委书记赵宏宇说。

《 人民日报 》（ 2024年07月11日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经