本报记者 赵梦阳

2024年，安排年度固定资产投资1730亿元，同比增长23.5%，加快布局新领域新赛道；广发“英雄帖”，开门办人工智能算法应用竞赛……

“近年来，南方电网深入贯彻新发展理念，坚定不移走高质量发展之路，推动质量变革、效率变革、动力变革，不断满足居民用能需要。”南方电网公司有关负责人表示。

聚焦科技创新，打造数字电网

广州抽水蓄能电站的厂房内，已投产21年的发电机组，换上了首套国产数智调速器系统。

“过去，国内抽水蓄能机组的调速器系统依赖进口。”南网储能修试公司副总经理巩宇告诉记者，团队经过两年的自主研发攻关，实现系统内61类子设备、4.2万多个芯片全部国产化，较进口系统功耗减少50%、启动速度提高20%。

科技创新是企业战略所向、使命所系、发展所需。南方电网坚持将科技创新作为“头号工程”，以科技创新引领带动产业控制、安全支撑能力提升，为加快发展新质生产力注入强劲动力。

一大批科技创新成果由此涌现，有效专利数量10年增长近12倍。这些创新成果有力支撑交直流大电网安全稳定运行和大范围资源优化配置，让东西部发展更加协调、更加绿色。

近日，在南方电网电力调度控制中心的大屏上，数字实时跳动，人工智能大模型高速运转，预测着上万个风光发电单元在未来1小时的发电量。结合预测数据，系统向千里之外的电站发出一项项指令，把西南的清洁电能“闪送”到广东、广西。

南方电网研发出“驭电”智能科学计算大模型，帮助系统兼顾安全与效率。在一些省份，已实现每用4千瓦时电，就有超过1千瓦时来自新能源。

“我们积极打造数字电网，充分发挥水、煤、核、气、风、光等多能互补优势，基本形成清洁电源供给格局。”南方电网公司战略规划部总经理郑外生说，近年来，公司非化石能源电量年均占比达50%，每发2千瓦时电，就有1千瓦时“零碳电”。

绿色低碳转型，推动服务均等化

作为连接能源生产与消费、畅通能源资源循环的枢纽，南方电网坚持开放、共享理念，推动能源从生产到消费各环节绿色低碳转型。

——锻造绿色生态链。创新是一个复杂的社会系统工程，决不能关起门来搞。广东省政府和南方电网牵头组建新型储能领域的国家级制造业创新中心，打通“实验室—制造—市场”产业链。目前，该中心已吸引全国相关领域85%的国家级创新平台、75家机构企业加入，共同推动技术创新、商业转化。

——让绿电成为“抢手电”。打开“南网在线”智慧营业厅主页，进入“业务大厅”，就能看到新增的“绿电e购”服务模块。“绿证采购进一步推动了公司绿色低碳转型。”深圳能源集团安全与生产技术管理部总经理刘猛说。

除了推动产业链各环节转型，南方电网还不断推动城乡供电服务均等化，让电网发展成果更好惠及千家万户。

随着深中通道建成开通，130台变压器、全套智能设备为“超级工程”保电护航；迎峰度夏前，南方电网广东电网公司新建成7486项配电网工程项目，进一步增强“最后一公里”供电能力……目前，粤港澳大湾区供电可靠性达到世界主要湾区的先进水平。

推广光伏租赁合作模式，建设充电桩、改造电磁厨房，探索农村近零碳实施路径，推进城乡融合发展……南方电网持续开展农村电网升级改造，让农村供电可靠率大幅提高。

与此同时，绿色电力技术成果正加快“走出去”。在智利阿塔卡马沙漠，企业正加快建设全长约1350公里的智利首个高压直流输电项目。

重塑治理体系，激发内生动力

推动高质量发展，要以改革破解发展难题。近年来，南方电网不断推进重点领域和关键环节改革攻坚。

企业总部“瘦身健体”，议事协调机构由48个精简为23个；实施143项人才精准支持措施；建设区域电力市场……通过重塑治理体系，企业活力不断激发，并推动全国统一电力市场体系建设取得新突破。

从小切口看变化——南方电网互联网公司一名业务团队负责人告诉记者，根据项目需要，团队能建、能拆，能孵化、能裂变，负责人通过“揭榜挂帅”选聘，与成员双向选择，业绩不达标则退出，“在这种激励机制下，团队为客户降低采购成本20%。”

从数据看成效——“十四五”前3年，南方电网全员劳动生产率提升近40%；粤港澳大湾区优质供电整体达到国际先进水平。

从市场看转型——近年来，南方区域电力市场加速推进市场化建设，并已开展按周全域结算试运行。目前，南方区域电力市场注册主体已达到18万家，同比增长19.1%。今年1—6月，南方区域绿电绿证交易量同比扩大6.2倍。

南方电网有关负责人表示，公司将聚焦发展新质生产力、促进优质生产要素顺畅流动，切实破解难题，以高质效改革推动公司高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年07月11日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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