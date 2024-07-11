原标题：拼多多集团代表在2024中国互联网大会分享“数实融合”实践：坚持服务农业、制造业

“我们要坚持做中国农业、制造业的服务者，推动优质产品走向全球。”7月9日，2024中国互联网大会（以下简称“大会”）的开幕式上，拼多多集团高级副总裁、首席发展官朱政表示。

今年是我国全功能接入国际互联网30周年。在中国互联网的“而立之年”，大会以“互联三十载 智汇新质变”为主题，邀请行业大咖、专家学者、创新企业，共同探讨、分享互联网领域的最新动态、前沿技术和深度见解。

作为新电商平台代表，朱政在题为《坚持高质量发展 构筑新质生产力》的演讲中，从推动农业“数实融合”与助力制造业抢抓数字贸易新机遇两个维度，分享了公司在推动前沿技术创新与应用等方面的实践，并指出“将坚持高质量发展的理念，积极践行社会责任，优化平台治理能力，建设健康的平台生态。”

“数实融合”利民惠农

过去三十年，我国互联网经历了从筚路蓝缕到气象繁华的非凡发展。农为邦本，本固邦宁。拼多多自成立以来就坚持以农业为基，将互联网等前沿技术应用到农业发展当中，从上游农业科技研发、中游供应链优化到下游消费市场对接，助力农村电商经济发展。

“在上游，我们组织全球性、高水平农业赛事，汇集全球科研团队、联合国粮农组织、多所国内农业高校等数字农业领域的诸多顶级专家，针对农业产业攻坚出一系列成果，先后孵化了温室种植、无土栽培、AI种植等多个前沿项目，广泛应用于辽宁、安徽和云南等地。”朱政表示。

至今，拼多多已连续举办四届多多农研科技大赛，走出了10余支成绩优异的科研队伍，且有多项赛事成果被写成论文或进入专利实审受理阶段。此前，拼多多还设立了“百亿农研”专项，面向农业及乡村的重大需求，不以商业价值和营利为目的，致力于推动农业科技进步，科技普惠。

与此同时，通过建立新农人返乡体系+多多课堂的“新农人培育”模式，平台至今已累计带动逾10万名新农人返乡创业，超1600万农业生产者参与到数字经济中。这些返乡青年正成为推动乡村振兴、农业农村现代化的崭新力量。今年6月，拼多多还携手中国农业大学推出“科技小院强农兴农人才培养行动计划”，共同探索“学-研-商”公益性人才培养模式，打造培养农业复合型人才的“黄埔军校”。

在中游，拼多多采取原产地直发的策略，不断完善农产品冷链建设，通过路线规划技术与网络解决方案，打造出一套高效的农产品物流体系，直连超千个农产区。“农产品从生产地直接发货到消费者手中，降低了农产品流通的成本，在保障农民更高利润的同时，也让消费者可以享受到更新鲜的农产品。”朱政表示。

在下游，拼多多通过“农云行动”打造全新农产品供应链，以“拼购+产地直发”为核心，将分散的农业产能和农产品需求在“云端”拼在一起。同时，平台坚持农产品“零佣金”的惠农政策，以“精准匹配+正品补贴”，丰富了消费者的菜篮子、果盆子，也鼓足了农户的钱袋子。

助力优质国货畅销全球

随着数字经济、数字技术蓬勃发展，跨境电商已成为国际贸易发展的重要趋势，也是外贸发展的新动能和高质量发展的新抓手。

在大会开幕式上，朱政表示，“我们决心做中国制造业的出海服务者，持续向国内制造企业倾斜资源，助力并服务中国制造业商家越过中间环节，直达海外消费者，直连全球市场。”

拼多多集团旗下多多跨境自2022年9月上线至今，已深入广东、浙江、山东、安徽等地的百余个制造业产业带，推动优质制造产品进入了北美、欧洲、亚洲等70多个国家、地区，为海外消费者提供包括家居园艺、宠物用品、服装鞋包、电子产品、美妆、运动等全品类的商品。

目前，多多跨境正积极寻求与中国制造业的深度融合，通过为制造业商家提供包括网站引流、国际物流、法务、知识产权在内的一站式服务，有效消除贸易和物流的隔阂，直连海外需求侧和国内供给侧，助力中国制造业企业开拓海外市场，从品牌代工升级为品牌出海，加快数字化转型，为国内经济可持续发展注入了新的动力。

“充满变化的国内国际环境下伴随着机遇也意味着更多的挑战和竞争，但正是这些挑战和竞争，促使我们不断进行自我革新和升级。”朱政表示，在未来的发展中，平台将通过深耕农业、加大创新力度、参与国际竞争等方式，坚持做中国农业、制造业的服务者，探索高质量发展之路，构筑新质生产力。

(责编：曹淼、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经