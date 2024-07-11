人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

拼多多：“数实融合”实践坚持服务农业、制造业

2024年07月11日08:27 | 来源：新华网
小字号

原标题：拼多多集团代表在2024中国互联网大会分享“数实融合”实践：坚持服务农业、制造业

“我们要坚持做中国农业、制造业的服务者，推动优质产品走向全球。”7月9日，2024中国互联网大会（以下简称“大会”）的开幕式上，拼多多集团高级副总裁、首席发展官朱政表示。

今年是我国全功能接入国际互联网30周年。在中国互联网的“而立之年”，大会以“互联三十载 智汇新质变”为主题，邀请行业大咖、专家学者、创新企业，共同探讨、分享互联网领域的最新动态、前沿技术和深度见解。

作为新电商平台代表，朱政在题为《坚持高质量发展 构筑新质生产力》的演讲中，从推动农业“数实融合”与助力制造业抢抓数字贸易新机遇两个维度，分享了公司在推动前沿技术创新与应用等方面的实践，并指出“将坚持高质量发展的理念，积极践行社会责任，优化平台治理能力，建设健康的平台生态。”

“数实融合”利民惠农

过去三十年，我国互联网经历了从筚路蓝缕到气象繁华的非凡发展。农为邦本，本固邦宁。拼多多自成立以来就坚持以农业为基，将互联网等前沿技术应用到农业发展当中，从上游农业科技研发、中游供应链优化到下游消费市场对接，助力农村电商经济发展。

“在上游，我们组织全球性、高水平农业赛事，汇集全球科研团队、联合国粮农组织、多所国内农业高校等数字农业领域的诸多顶级专家，针对农业产业攻坚出一系列成果，先后孵化了温室种植、无土栽培、AI种植等多个前沿项目，广泛应用于辽宁、安徽和云南等地。”朱政表示。

至今，拼多多已连续举办四届多多农研科技大赛，走出了10余支成绩优异的科研队伍，且有多项赛事成果被写成论文或进入专利实审受理阶段。此前，拼多多还设立了“百亿农研”专项，面向农业及乡村的重大需求，不以商业价值和营利为目的，致力于推动农业科技进步，科技普惠。

与此同时，通过建立新农人返乡体系+多多课堂的“新农人培育”模式，平台至今已累计带动逾10万名新农人返乡创业，超1600万农业生产者参与到数字经济中。这些返乡青年正成为推动乡村振兴、农业农村现代化的崭新力量。今年6月，拼多多还携手中国农业大学推出“科技小院强农兴农人才培养行动计划”，共同探索“学-研-商”公益性人才培养模式，打造培养农业复合型人才的“黄埔军校”。

在中游，拼多多采取原产地直发的策略，不断完善农产品冷链建设，通过路线规划技术与网络解决方案，打造出一套高效的农产品物流体系，直连超千个农产区。“农产品从生产地直接发货到消费者手中，降低了农产品流通的成本，在保障农民更高利润的同时，也让消费者可以享受到更新鲜的农产品。”朱政表示。

在下游，拼多多通过“农云行动”打造全新农产品供应链，以“拼购+产地直发”为核心，将分散的农业产能和农产品需求在“云端”拼在一起。同时，平台坚持农产品“零佣金”的惠农政策，以“精准匹配+正品补贴”，丰富了消费者的菜篮子、果盆子，也鼓足了农户的钱袋子。

助力优质国货畅销全球

随着数字经济、数字技术蓬勃发展，跨境电商已成为国际贸易发展的重要趋势，也是外贸发展的新动能和高质量发展的新抓手。

在大会开幕式上，朱政表示，“我们决心做中国制造业的出海服务者，持续向国内制造企业倾斜资源，助力并服务中国制造业商家越过中间环节，直达海外消费者，直连全球市场。”

拼多多集团旗下多多跨境自2022年9月上线至今，已深入广东、浙江、山东、安徽等地的百余个制造业产业带，推动优质制造产品进入了北美、欧洲、亚洲等70多个国家、地区，为海外消费者提供包括家居园艺、宠物用品、服装鞋包、电子产品、美妆、运动等全品类的商品。

目前，多多跨境正积极寻求与中国制造业的深度融合，通过为制造业商家提供包括网站引流、国际物流、法务、知识产权在内的一站式服务，有效消除贸易和物流的隔阂，直连海外需求侧和国内供给侧，助力中国制造业企业开拓海外市场，从品牌代工升级为品牌出海，加快数字化转型，为国内经济可持续发展注入了新的动力。

“充满变化的国内国际环境下伴随着机遇也意味着更多的挑战和竞争，但正是这些挑战和竞争，促使我们不断进行自我革新和升级。”朱政表示，在未来的发展中，平台将通过深耕农业、加大创新力度、参与国际竞争等方式，坚持做中国农业、制造业的服务者，探索高质量发展之路，构筑新质生产力。

(责编：曹淼、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“暑期消费”场景上新 夏日经济活力持续释放
　　7月来临，全国各地陆续进入暑期，为消费市场带来多重利好。亲子游、研学游、休闲避暑游逐渐升温；逛夜市、吃夜宵、乘船夜游等夜间经济逐步活跃……暑期新业态、新模式、新场景不断涌现，夏日经济活力持续释放。…
暑期经济乘“热”而上 激发消费市场生机活力
　　从一场“说走就走的旅行”到以体验为主的“反向式旅游”，再到“跟着赛事去旅行”……近期，文旅市场不断升温，为经济发展注入生机活力。 旅游是综合性产业，是拉动经济发展的重要动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部