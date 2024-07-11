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“暑期消费”场景上新 夏日经济活力持续释放

人民网记者 孙红丽
2024年07月11日09:06 | 来源：人民网
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7月来临，全国各地陆续进入暑期，为消费市场带来多重利好。亲子游、研学游、休闲避暑游逐渐升温；逛夜市、吃夜宵、乘船夜游等夜间经济逐步活跃……暑期新业态、新模式、新场景不断涌现，夏日经济活力持续释放。

“我的两个孩子，一个幼升小、一个小升初，迎接新学段，全家人计划来个长途旅游。”北京的刘女士笑着对记者说。

伴随暑假来临，人们开始集中休假、出行，各地车流人流迎来高峰。交通运输部数据显示，7月1日至8月31日，全国铁路预计发送旅客8.6亿人次，日均发送1387万人次。携程发布《2024暑期旅游市场预测报告》称，今年暑期国内旅游市场保持稳步增长，酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。

暑期是一年中时间跨度较长的旅游旺季。记者了解到，文化和旅游部推出一系列旅游产品和主题线路，丰富暑期供给。各地政府和商家也纷纷采取措施，充分满足大众需求。

据初步统计，各地将在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施。多地还针对中、高考毕业生和大学生推出景区免票和优惠政策，针对夜游、避暑游、研学游、亲子游等推出文旅礼包。

浙江省举办“缤纷夏日 浙里好玩”2024全省夏季文化和旅游消费季，开展文艺快闪、夏日纳凉雅集等活动，培育“百县千碗”“浙韵千宿”等文旅消费“微品牌”，打造多样化文旅消费“微场景”。

陕西省举办“三秦四季 畅旅欢歌”2024陕西夏季暑期文旅消费季，围绕纳凉、避暑、亲水、夏食、夜游等主题，推出“凉夏计划”及优惠措施。

四川省成都市通过多个平台发放3000万元“暑来成都 乐游天府”文旅消费券，向海内外游客发出“盛夏邀请”；山东省济南市将开展“研学+体验”式泉水主题美食活动，推出鲁味斋博物馆、草包包子研学中心等传统美食研学打卡点，市民游客可以体验美食制作、了解泉城文化……依托特色旅游、博物馆等，多地积极打造新场景、新业态，助推暑期消费热度攀升。

文化和旅游部产业发展司副司长傅瀚霄表示，暑期，各地将顺应群众消费新变化新趋势，培育文化和旅游新业态，创新消费场景。促进文化、旅游与体育、商业、影视、康养等相关领域深度融合，发展沉浸式、互动式、数字化消费产品。

近期，国家发展改革委等5部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，围绕餐饮消费、文旅体育消费、购物消费等方面，制定了一系列政策举措，旨在加速推动消费场景应用升级和数字赋能，进一步培育和壮大消费新增长点。

在北京，2024全球首发节围绕“数字高科技”“国潮新风尚”等四大主题，不断打造新奇、新意、新潮的新品首发潮流集市和专属秀场，营造更具个性化风格的消费场景和消费体验。

在陕西西安，已经有1400多年历史的城墙，近年来通过科技赋能，以更“酷”的方式展现古都风采——刷智慧门禁，30秒钟即可“无感登记”通行；体验数字技术应用，游客可以通过唐长安城智慧沙盘、含光门遗址博物馆更好地走进历史、感受人文……

“壮大数字消费，推进数字生活智能化，打造数字消费业态、智能化沉浸式服务体验是当前消费市场新趋势。”中国宏观经济研究院研究员刘翔峰表示，随着暑期消费旺季来临，大中小学生将成为消费新型主力，运用数字化科技赋能消费场景的创新，将进一步拓展大消费行业发展。

(责编：孙红丽、高雷)
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