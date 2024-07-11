人民网记者 王绍绍

从一场“说走就走的旅行”到以体验为主的“反向式旅游”，再到“跟着赛事去旅行”……近期，文旅市场不断升温，为经济发展注入生机活力。

旅游是综合性产业，是拉动经济发展的重要动力。旅游市场的稳步复苏进一步稳固了市场预期，持续优化的政策环境也为业界带来了更强的发展信心。

随着新业态不断涌现，新技术不断发展，“沉浸式体验”逐渐走进人们的生活，为激发文旅消费活力提供了新的可能。有关专家表示，相较于传统的旅游体验形态，“沉浸式体验”致力于实现“文”与“旅”的深度融合，不仅可以让文化旅游资源得到充分发掘，也能让游客的体验感更强、参与感更足、获得感更丰富，是文旅经济的繁荣发展十分重要的推动力。

近年来，各地努力打造参与性强、互动度高、体验感好的沉浸式文旅项目，让游客由“看景”变“入景”，由“观剧人”变“剧中人”。山东首创史诗级国风非遗大秀，以水幕、打铁花、空中威亚、舞龙、歌舞等元素带领游客沉浸式体验古今盛世；广西首个文旅元宇宙数字体验馆“元境空间”在南宁正式运营，游客可沉浸式体验广西多样的风情风貌，畅游元宇宙百里漓江，领略水光交融的喀斯特地貌与瀑布自然奇景；河南文旅在新体验中升温升级，在海拔2200多米的栾川县老君山金顶天宫剧场，沉浸乐舞秀《知道·老君山》以真人演艺与数字创意融合，为游客奉献了一场美的盛宴……

中国旅游研究院院长戴斌表示，随着大众旅游进入全面发展新阶段，“旅游+”、“+旅游”等新业态持续涌现，暑期、中秋节、国庆节、冰雪季旅游市场更加乐观。

近期，全国文旅市场迎来“暑期档”。“亲子研学游”的热度持续上升，越来越多的家长希望利用暑假让孩子在轻松、愉悦的旅途中学到知识、增长见识，“一头连着课堂，另一头连着广阔的自然与社会”的研学游成为新的消费热点。

四川推出特色玩法，探秘文化遗产、领略巴蜀山水，邀请游客畅游一“夏”；海南暑期“海岛夏令营 研学游天涯”主题活动在12条精品研学线路中，专门策划推出了“活力海南”体育赛事之旅，包括冲浪、帆船等时下大热的时尚运动研学项目；江苏发出“夏天的邀约”，10条江苏省文博场馆研学游精品线路串联起各级各类大中小型博物馆，让游客在行走中感受江苏地域文明的魅力……全国各地整合文化资源，积极探索新业态，丰富了研学旅游市场供给。

有关平台数据显示，暑期文旅订单量同比增长63%，其中20-30岁的用户占比最高，上海、北京、广州、三亚、成都等地成为年轻人暑期出游的热门目的地，探访主题公园、感受博物馆和历史文化遗址魅力、打卡网红旅游点、奔赴海滨、草原、沙漠进行探险之旅等旅行方式成为当下流行选择。

有关专家表示，今年以来，我国文旅等服务消费需求保持活跃，市场销售不断扩容提质，下一阶段，随着促消费政策的落实落细和消费场景的创新拓展，我国消费市场潜力有望进一步释放。各地文旅部门应当充分利用政策利好和优势资源，将市场动向、消费者喜好与本地特色相结合，坚持长期主义，变流量为“留量”，变走红为“长红”。

(责编：王连香、高雷)

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