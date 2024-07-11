原标题：中信银行全球银行1000强排名升至18位

7月10日，英国《银行家》（The Banker）杂志公布2024年全球银行1000强榜单。中信银行一级资本全球排名第18位，较去年上升1位。

2023年，中信银行经营发展稳中有进、进中提质，内生增长动力愈发强劲，市场认可度进一步提升，社会各界评价和预期越来越好，品牌魅力持续彰显。据中信银行2023年年报显示，该行总资产在2023年末已突破9万亿元，存、贷款规模均超5万亿元，净利润三年复合增速达两位数，不良贷款量率连续三年保持双降。

稳中有进的背后，离不开中信银行近年来开启的新一轮变革。三年来，该行通过构建“财富管理、资产管理、综合融资”三大核心能力推动变革转型，打造适应新发展格局的强大内核。财富管理、资产管理、综合融资规模近三年实现快速增长，以三大核心能力带动的“核聚变”效应开始显现，经营发展实现“多点开花”：零售管理资产规模突破4万亿元，私行管理资产站上万亿台阶，零售营收贡献提升至42%，实现进阶；全能型资管业务体系迸发活力，理财销售规模位居同业前列，价值创造能力收获市场口碑；债券承销继续保持头部主承地位，资本市场全年投放规模逆市增长；推出业内首个自主研发的司库管理系统“天元司库”，“建司库 找中信”市场声誉已经形成；构建业内领先的跨市场做市交易中心，人民币外汇做市交易量突破2.6万亿美元……在“强核行动”牵引下，中信银行的业务结构愈加均衡稳健，内生增长动力愈发强劲。

2024年，中信银行开启了新征程。《中信银行2024-2026年发展规划》提出，中信银行以全面建设有担当、有价值、有特色、有温度的“四有”银行、跨入世界一流银行竞争前列为发展愿景，以客户为中心，以满足客户多元化金融需求为导向，以为客户创造更多价值为目标，全面升级金融服务体系，提升综合金融服务能力，打造有特色、差异化的中信金融服务模式，为国家、社会、股东、员工创造更多价值，将价值银行建设坚持到底。为打造有特色、差异化的中信金融服务模式，该行还提出实施“五个领先”银行战略，即领先的财富管理银行、领先的综合融资银行、领先的交易结算银行、领先的外汇服务银行、领先的数字化银行，为高质量发展谋篇布局。

展望未来，中信银行表示将继续深入贯彻中央金融工作会议精神，自觉把各项工作纳入构建新发展格局中统筹谋划推进，聚焦做好“五篇大文章”中信答卷，持续深化改革创新，强化高质量金融服务，坚定不移走好中国特色金融发展之路。

英国《银行家》杂志每年发布的全球银行1000强榜单，具有极高的专业性与公信力。排名原则上使用各家银行上一年末的合并财务报表数据，从全球2000多家银行中选出，主要考虑巴塞尔协议中规定的银行核心资本实力，通过衡量银行资本充足状况反映银行利润增长和抗风险能力。

(责编：董童、陈键)

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