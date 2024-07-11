原标题：无人驾驶汽车震惊老外：外交部点赞“赛博武汉”

7月9日，外交部发言人林剑主持例行记者会时，回应了近期“中国游”在全球掀起热潮，称这些外国游客“沉浸式”的“随手拍”展现了中国发展的勃勃生机。林剑表示，外国游客镜头里有北京亮马河夜间的灿烂灯火，有深圳“硬核”的无人机外卖服务，更有“赛博武汉”充满科技感的光谷空轨和无人驾驶汽车。

在社交媒体平台上，“无人驾驶震惊外国人”等相关视频不断破圈，也让无人驾驶这一黑科技成为武汉的城市新名片。早在今年年初，英国籍博主Jason在武汉沉浸式体验了萝卜快跑无人驾驶汽车和“光谷光子号”空轨，感受了武汉这座未来之城的科技魅力，相关视频在全网获得上百万次播放，网友也因此将武汉称之为“赛博武汉”。

不仅仅是震惊外国友人，无人驾驶汽车也早已成为武汉市民日常出行的重要方式。不管是热门景点还是日常通勤，“打无人车，逛大武汉”已经成为武汉独特的人文景观。据报道，自2022年8月落地至今，无人驾驶汽车已经带着武汉市民去过153家医院、200多座大小商场和500多个居民区。

而在这背后，是一座汽车城市的创新雄心和十年如一日地不辍耕耘。

当下，武汉传统汽车产业正面临转型和升级，自动驾驶作为新质生产力，为武汉的智能网联汽车产业发展提供了助力和支撑。

作为全国重要的“双智”示范城市，也是自动驾驶政策的践行者和引领者，武汉市一直高度重视并抢抓新能源汽车市场需求快速增长的机遇，坚持电动化、智能化、网联化发展方向，坚定不移地推动汽车产业转型升级，开辟新领域、制胜新赛道。近两年来，武汉市加快开放自动驾驶测试道路，在全国率先发布全无人驾驶汽车试点政策，实现跨区通行、跨江通行、机场高速通行等多个自动驾驶应用场景的全国创新突破。

截至2023年底，武汉全市累计开放测试道路里程已突破3378.73公里(单向里程)，覆盖12个行政区，辐射面积约3000平方公里，触达人口超770万，开放里程和开放区域数量保持全国第一，也成为全球最大的自动驾驶出行服务区。

当前，中国经济已进入高质量发展阶段，发展新质生产力成为眼下和今后的重要任务。自动驾驶作为人工智能赋能汽车行业的典型应用场景，既是数字经济与实体经济深度融合的新赛道，也是发展新质生产力的重要领域。在国家部委智能交通先导应用试点、智能网联汽车准入和上路试点、车路云“一体化”等试点密集推进的当下，无人驾驶技术产业化进程正在加速。

为了进一步发挥新质生产力的引领作用，武汉也将围绕交通强国建设试点共同愿景，与科技企业共建自动驾驶新篇章，形成一批面向全国具有影响力的可复制、可示范、可推广的先进成果，让自动驾驶走进更多市民的日常生活中，推动中国智能汽车产业领跑全球。

(责编：曹淼、陈键)

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