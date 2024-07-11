欧阳易佳 王雅蝶

“咔嚓！”快门声响起，在内蒙古乌梁素海，来自江西的游客易女士仔细端详刚刚拍到的照片，喜笑颜开，“时值盛夏，带着家人来欣赏美景，张张都是大片。”

乘坐游轮欣赏湖光山色，身临其境与鸟儿互动……随着乌梁素海生态环境的好转，这颗“塞外明珠”也变得热闹起来。

做着帆船旅游生意的“渔二代”曹建山，出生于乌梁素海岸边，他见证了这片“海”变化的全过程。“靠着发展旅游业，收入是过去的十几倍。”

这是一个生动缩影。保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。

漫步深圳湾红树林公园，看白鹭翩跹起舞；走进吉林长白山，绿野寻幽，感受夏日生机；流连于西藏纳木错湖，看风光无限……以生态底色添旅游特色，生态旅游成为越来越多游客暑期假日游好去处。

广东、吉林、西藏等地风景区频频“出圈”，不少珍奇鸟类品种现身，吸引游客观赏记录。在广东省广州市天河公园，学生们观察记录鸟类的生息情况。人们在保护生态、亲近自然的过程中，不断提升生态环境获得感、幸福感、安全感。

在广东省广州市天河公园，学生在生态旅游期间开展研学。人民网 王雅蝶摄

在婺源森林鸟类国家级自然保护区，赏“鸟中熊猫”蓝冠噪鹛觅食、嬉戏；在梵净山国家级自然保护区，林间云上感受沁爽凉意；在亚洲最大的天生桥群——武隆天生三桥，听喷泉叮咚……生态游成为各地发展的特色名片。充分发挥生态优势，建设生态保护点，既保护生态环境，也带火生态旅游。

3月12日，全国绿化委员会办公室发布的《2023年中国国土绿化状况公报》显示，2023年，全国生态旅游游客量达25.31亿人次。

生态旅游的兴起，对运营管理生态旅游区提出更高要求。据国家市场监督管理总局（国家标准委）消息，2024年7月起，《国家级生态旅游区运营管理规范》等国家标准正式实施，完善生态旅游区在资源、环境、产品、服务、设施、功能与管理等方面的要求，帮助生态旅游区提升运营管理规范化水平，促进我国生态旅游健康持续发展。

中国旅游研究院院长戴斌表示，各地在以高质量发展推动旅游强国建设过程当中，要因地制宜。充分利用各地自然资源、历史文化资源，或者当地的美好生活方式，构建旅游发展新动能。

在河南省洛阳市中国国花园，游客漫步花海、自拍留念。人民网 王雅蝶摄

生态旅游正在焕发新活力。业内人士表示，随着生态徒步、绿色民宿、野生动植物保护体验等新旅游模式兴起，让游客在亲近自然的同时，也深刻感受到美丽中国的生态之美、和谐之美。生态旅游日益火爆，不仅彰显了人们对自然美景的无限向往，更成为美丽中国建设中的一道亮丽风景线。

(责编：王连香、高雷)

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