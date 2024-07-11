原标题：我国IPv6活跃用户数达7.94亿

本报讯（光明网记者李政葳）第三届中国IPv6创新发展大会于近日在北京举行。会上发布的《中国IPv6发展状况白皮书（2024）》《“IPv6+”技术白皮书（2024）》显示，截至2024年5月底，我国IPv6活跃用户数达7.94亿，移动网络IPv6流量占比达64.56%，固定网络IPv6流量占比达21.21%；我国已申请IPv6地址资源总量达67462块/32，位居世界第二位。

此外，截至2024年5月，我国已分配IPv6地址终端数达17.65亿。其中，移动网络已分配IPv6地址的终端数为13.5亿，固定宽带已分配IPv6地址的终端数为4.15亿。移动网络用户总量较大，且移动网络IPv6端到端支持度较高，移动网络IPv6用户发展速度大幅领先固定网络。

“目前，利用IPv6的扩展字段已经取得了诸多拓展性的创新成果，特别是在网络感知能力、算路能力以及测量能力方面实现了显著的提升。”中国工程院院士、推进IPv6规模部署和应用专家委员会主任邬贺铨认为，随着人工智能技术的快速发展，“IPv6+”需要持续创新。

中国工程院院士、推进IPv6规模部署和应用专家委员会副主任吴建平表示，IPv6下一代互联网是未来网络空间最重要的基础设施，体系结构是IPv6创新发展的关键核心技术。

本次大会由推进IPv6规模部署和应用专家委员会主办，中国信息通信研究院、国家互联网应急中心、中央网信办数据与技术保障中心、中国通信标准化协会、中关村科学城管理委员会等承办。

(责编：罗知之、陈键)

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