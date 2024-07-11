原标题：今年以来中欧班列累计开行1万列

本报北京7月10日电 记者訾谦从国铁集团获悉，7月10日11时46分，随着X8017次全程时刻表中欧班列（武汉—杜伊斯堡）从吴家山站开出，今年以来中欧班列累计开行达10000列，较去年提前19天破万列，累计发送货物108.3万标箱，同比增长11%，呈现量质齐升的良好态势。

国铁集团货运部负责人介绍，铁路部门积极推进阿拉山口等国内铁路口岸站、天津新港等发运站扩能改造及滨绥铁路绥芬河至国境线等铁路通道补短板项目建设，提升中欧班列通道运输能力和口岸换装能力。上半年，西（经阿拉山口、霍尔果斯口岸）、中（经二连浩特口岸）、东（经满洲里、绥芬河、同江北口岸）三条运输主通道中欧班列开行量同比分别增长13%、20%、5%。截至目前，中欧班列已通达欧洲25个国家224个城市，连接11个亚洲国家超过100个城市，服务网络基本覆盖欧亚全境。

此外，各地铁路部门不断优化中欧班列运输组织，科学调整班列开行线路和开行周期，中国境内目前已铺画时速120公里的图定中欧班列运行线91条，联通中国境内61个城市。同时，铁路部门与沿线国家铁路部门加强沟通协商，扩大全程时刻表中欧班列开行规模，自6月15日起，全程时刻表中欧班列开行由每周5列增至每周17列，重庆、义乌、武汉、广州等城市首开全程时刻表中欧班列，受到广大客户青睐。

目前，中欧班列运输服务网络基本覆盖亚欧大陆全境，有效扩大了中国与沿线各国经贸往来，深化了国际产能合作，加速了要素资源跨国流动，辐射带动效应日益凸显。中欧班列（广东）助力众多粤港澳大湾区知名制造业品牌出口；中欧班列（西安）与公路、海运等运输方式有序衔接，大力发展公铁联运、海铁联运，为多家西安本地企业提供全程物流解决方案；中欧班列（山西）搭载太原的车轮、不锈钢、太阳能光伏组件及调味品，大同的药品，忻州的法兰、高岭土，朔州的陶瓷，晋中、运城的玻璃器皿等“山西制造”抵达共建“一带一路”国家，成为山西加快打造内陆地区对外开放新高地的重要通道。

(责编：罗知之、陈键)

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