田 鹏

原标题：民营上市公司借力海外并购加速“出海”

近日，奥瑞金披露重大资产重组预案后的进展公告，公告称自本次交易预案披露以来，公司积极推进各项工作。截至本公告披露之日，公司已向商务主管部门、国家发展和改革委员会提交本次交易涉及的境外投资备案申请，并已向国家市场监督管理总局提交经营者集中申报。

奥瑞金仅是年内民营上市公司积极赴境外开展并购重组的一例。今年以来，民营上市公司赴境外并购动作不断。据Wind数据统计，截至7月10日，年内共计有13起重大重组事件涉及境外（出境）并购，其中民营上市公司10家，占比达76.92%，而去年同期并没有相关的案例产生。

中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，年内民营上市公司海外并购动作频频，是因为相关企业期待通过海外并购拓展市场，寻找新的增长点，扩大销售渠道，增加市场份额，提高品牌知名度。同时，海外并购有利于民营企业参与国际竞争，提升在全球市场中的地位和影响力，以获取更多资源和优势，增强自身在国际市场上的核心竞争力。

上市民企青睐海外并购

今年以来，在前期一系列支持民营企业“出海”政策不断落地显效基础上，不同层面又陆续出台一连串接续举措，全力为民营企业“出海”营造有利的政策氛围。

在此背景之下，年内民营企业加速“出海”步伐，谋求发展新机遇。其中，海外并购作为拓展海外市场的重要“抓手”，频频获得民营上市公司青睐，今年不但数量增多，进程上也较为顺利。

据Wind数据统计，上述10家开展境外（出境）并购的民营上市公司中，佳合科技进展领先，已于4月份完成收购越南立盛26%股权相关计划；万通发展于6月底顺利签署转让协议。另外，亚信安全、奥瑞金、雅创电子和西藏药业等4家公司相关计划处于进行中状态，剩余企业中1家已通过股东大会、4家尚处于董事会预案阶段。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对《证券日报》记者表示，今年以来，民营企业加速海外并购步伐，一方面，透露出我国部分民营企业已经具备较好的资本实力和海外并购能力，使他们能够更有信心和底气参与到海外并购中来；另一方面，透露出相关企业以期借助海外并购拓展市场、获取技术和品牌资源，提升自身竞争力和发展水平的需求日益旺盛。

正如万向钱潮在公告中称，本次交易完成后，Wanxiang America Corp.将成为公司全资子公司。本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能够保持独立。同时，本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

用好相关工具助企发展

海外并购作为拓展海外市场重要工具，被民营上市公司日益看重的同时，如何用好该工具成为摆在诸多民营企业面前的一个课题。

在郑磊看来，民营上市公司海外并购过程中需要面对文化差异和管理理念不同导致的整合困难，以及政策和法律环境差异引发的合规风险。再者，汇率波动可能给并购带来财务风险，影响并购的成本和收益。此外，对目标企业的估值不准确、信息不对称等问题，也可能导致收购价格过高。这些都是民营企业在海外并购过程中需要考虑和有待进一步解决的问题。

宋向清建议，一方面，有关企业需要认真研究所在国家的投资和贸易法规政策，以获取最大的法律保障；另一方面，对于海外投资风险、信息不对称以及跨文化整合困难等问题，建议寻求国际合作伙伴，形成利益共同体，以减少盲目投资，缩短市场和文化磨合周期。

对于民营上市公司而言，虽然海外并购“课题”需要进一步攻克，但随着国内政策持续大力支持和企业资本实力不断增强，企业海外并购的实践将不断推进，海外并购趋势有望呈现出新的变化。

中国金融智库特邀研究员余丰慧对《证券日报》记者表示，未来民营企业海外并购行为或将呈现如下趋势：策略性并购增多，更注重技术互补和产业链协同；区域多元化，在传统欧美市场之外，加大对新兴市场的关注；受数字化转型驱动，侧重于高科技、互联网、绿色能源等新兴产业的并购；合规性与社会责任并重，在并购中更加重视合规性审查和环境保护、社会责任；合作模式创新，通过合资、战略联盟等多种形式降低直接并购风险。

(责编：罗知之、陈键)

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