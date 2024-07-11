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多地“点亮”夜间经济 着力激发消费活力

张芗逸
2024年07月11日09:10 | 来源：证券日报
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原标题：多地“点亮”夜间经济 着力激发消费活力

景区夜游、美食夜市、夜间演艺活动……一系列丰富的夜间文旅消费活动构成了夜间经济的多彩图景。近期，各地抓住夜间文旅消费这一消费场景，通过推出夜间特色主题活动、丰富夜间消费场景等方式，“点亮”夜间经济，激发消费活力。

例如，在6月6日举行的2024上海夜生活节启动仪式上，“上海之夏”首批100个夏夜特色活动发布；6月21日启动的2024北京国际美食荟活动中，“深夜食堂嘉年华”“簋街不夜节”等活动聚焦夜间餐饮消费；7月3日，杭州市召开文旅融合高质量发展旅游演艺“夜秀”品质提升推进会，现场发布暑期杭州旅游演艺“夜秀”专项优惠措施……

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示，通过延长营业时间，提供多样化的夜间活动，夜间经济有力刺激了消费，促进地方特色文化传播，显著增强了城市经济活力。

“对于很多居民来说，白天工作繁忙，在夜晚的闲暇时间会更有消费热情。夜间经济的发展为居民打造了适配的消费场景，推动消费需求更好释放。”星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，对于前来旅游的消费者来说，夜间经济展现了一座城市的活跃度与“烟火气”，让消费者能充分领略城市的文化底蕴与生活气息，正成为吸引消费者的“城市名片”。

事实上，自2019年印发的《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》提出“活跃夜间商业和市场”以来，各地各部门积极出台相关政策措施、优化夜间营商环境、打造特色夜间消费场景，发展夜间经济。

日前，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》提出，引导夜间文化和旅游消费集聚区创新发展。

文化和旅游部产业发展司副司长傅瀚霄在6月27日召开的文化和旅游部2024年第二季度例行新闻发布会上介绍，文化和旅游部高度重视发展夜间文旅经济，于2021年启动国家级夜间文化和旅游消费集聚区建设工作，先后遴选出三批共345个集聚区。今年“五一”假期，345个集聚区夜间客流量达到7257.58万人次，同比增长6.9%。为更好满足群众夜间消费需求，文化和旅游部将重点开展引导集聚区丰富文旅产品供给，组织各地丰富夜间文旅产品、开展消费惠民活动等工作。

对于接下来各地要如何用好夜间经济，推动消费需求更好释放，付一夫建议，未来各地可以进一步挖掘本地夜间休闲场所资源，加快培育影视、娱乐、旅游、体育等夜间服务产业，营造更加丰富的夜间消费场景。

“政策层面应规划引导夜间经济，融合文化创新，促进多业态协同，加强市场监管，同时注重公众参与和宣传，以充分挖掘夜间经济潜力，激发消费活力。”洪勇表示。

(责编：罗知之、陈键)
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