贾 丽

原标题：国产手机强势崛起 产业链围绕AI加速布局

通讯研究机构BCI发布的最新手机市场数据显示，今年第二季度国内手机市场排名较第一季度发生显著变化，vivo仍位居榜首，市场份额达17.93%；小米加速赶超，排名第二，市场份额达15.95%；苹果排名第三，市场份额达15.27%；第四名至第六名分别为OPPO（包含一加、真我）、华为和荣耀，市场份额分别达15.17%、14.93%和14.93%。在激活量同比增幅方面，华为和小米分别以42.53%、19.65%实现领涨，而苹果下跌1.88%。

“vivo的AI战略及机海战术获得市场认可，华为以高端机型加快回归步伐，小米在手机营销策略以及供应链管理等方面成效显著。”谈及国内手机市场格局变化的原因，达睿咨询创始人马继华对《证券日报》记者表示。

“第二季度，国产主流手机厂商表现整体持续向好。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对《证券日报》记者表示，vivo和小米的崛起，尤其是第二季度小米市场份额超越苹果，反映了中国品牌的影响力日益增强。这也预示着未来市场竞争更加激烈，中国品牌将迎来更多的机遇和挑战。

“从市场份额来看，手机厂商之间的竞争十分激烈。AI手机或将是厂商拉开差距的契机。”首都企业改革与发展研究会理事肖旭在接受《证券日报》记者采访时表示。

随着人工智能技术加速向手机渗透，各家厂商在大模型、操作系统上加速布局。继华为、vivo、OPPO等厂商在上半年推出最新的AI手机后，近日，荣耀、一加、真我等厂商也纷纷推出新款AI手机，三星、努比亚等厂商的AI手机也在路上。

在咨询机构纳弗斯分析师李怀斌看来，AI手机的真正应用，或从今年9月份开始。苹果新机型全面支持AI，会带来全新的体验。安卓阵营方面，随着高通及联发科技旗舰芯片进入量产，AI算力提升以及搭配端侧大模型应用，会让AI手机的体验有明显提升。

业内人士认为，AI手机市场份额将快速上涨，并有望占据主流市场。根据市场分析机构Canalys发布的报告，2024年AI手机市占率有望达到16%，在2028年有望达到54%。

智能手机的表现及市场对AI手机的预期，也提振了手机产业链企业的业绩及股价。根据东方财富Choice数据，截至7月10日，已经披露2024年上半年业绩预告的电子行业上市公司中，预计归母净利润增速上限超100%的公司有20家，包括韦尔股份、澜起科技等。

其中，多家企业均提及手机、AI等升温带动市场回暖、公司业绩增长。例如，韦尔股份称，伴随着在高端智能手机市场的产品导入等，公司营业收入实现了明显增长。

瞄准市场广阔前景，多家上市公司也在加速扩大AI手机、AI算法等相关业务的布局。闻泰科技近日表示，公司主动探寻并适时把握向AI产业延伸的可能性，将人工智能向手机等领域加速普及。中京电子称，正加强对机器视觉算法、图像处理芯片等AI手机关键技术的投入。

“目前，AI手机出货量增长趋势较为明确，增长速度较为可期，投资潜力大。市场主流厂商也普遍达成了共识，谁能率先掌握核心AI技术并有效整合到产品中，谁就能在未来的市场中占据优势地位。”洪勇说。

(责编：罗知之、陈键)

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