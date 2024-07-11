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科技成果不妨“先尝后买”

2024年07月11日09:12 | 来源：科技日报
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原标题：科技成果不妨“先尝后买”

【创新谈】

◎柯 平

近期，陕西自贸试验区西咸新区推出科技成果“先使用、后付费”的新模式，即允许企业先在一段时间内免费使用成果，然后根据实际使用情况来支付许可费。这一模式受到当地企业和科研机构的热烈欢迎，也引起科技界和产业界的广泛关注。

科技成果转化不易，是一个“老大难”问题。究其原因，很重要的一点就是企业对于成果的应用前景心里没底，担心“一次性买断”后砸在自己手里，投进去的钱打了水漂。也有的企业特别是一些中小微企业资金链紧张，一开始拿不出那么多钱来买科技成果。而“先使用、后付费”，恰恰能破解这些难题。

根据西咸新区的试点政策，企业可通过“零门槛费”的方式，承接已经实施单列管理的科技成果；如果确定要支付许可费，还可以根据自身财务状况和风险承受能力，采取“分期支付”“延期支付”“附条件支付”“收益提成支付”等多种方式。

这种像我们平常在市场买水果时的“先尝后买”的模式，对企业来说，大大降低了科技成果转化前的投入和试错成本。企业不用担心没钱买，也不用担心一次性全额付款带来的市场风险，因而可以打消顾虑、轻装上阵。对科研机构来说，由于企业要通过“亲口尝”来决定“买不买”，所以也必须追求“适销对路”，市场意识、服务意识就会增强，科技成果的验证和走向市场的步伐就会加快，而不会再沉睡在柜子里。

当然，也会有人担心：不搞“一手交钱、一手交货”了，如果企业试用后“赖账”或私下抄袭盗用成果怎么办？科研人员会不会血本无归？从现实案例看，通过运用市场化保障机制，是可以实现风险分担补偿的。比如陕西引入融资担保机构和保险机构，建立“企业参保—申请理赔—保险受理—勘察鉴定—先行赔付—信用推送”的全链条风险防控保障机制，加大知识产权保护力度，守护“水果”不被“盗采”，让科研人员安心对接市场需求，从而种出“更甜的水果”。

作为一项新生事物，科技成果“先尝后买”还需要在实践中不断完善，但这无疑是一种有益的尝试和探索，彰显了勇于打破现有制度藩篱的改革创新精神。我们希望，未来能够涌现出更多创新机制和路径，将更多科技成果转化为推动经济社会发展的现实动力。

(责编：罗知之、陈键)
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