原标题：国际通信业务出入口局新增6个

科技日报北京7月10日电 （记者崔爽）记者10日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部组织召开国际通信业务出入口局工作座谈会，向中国电信、中国移动、中国联通颁发许可，批复在广西南宁、山东青岛、云南昆明、海南海口设立国际通信业务出入口局。

国际通信业务出入口局是指国内运营商通信网络与境外运营商通信网络之间的互联节点，主要用于实现双方业务的互联互通和数据交换。1994年，我国全功能接入国际互联网，中国电信、中国移动、中国联通在北京、上海、广州设立了9个国际通信业务出入口局，实现公众互联网与国际互联网连通。

工业和信息化部党组书记、部长金壮龙指出，国际通信业务出入口局作为连通全球网络的国际通信枢纽，是我国对外交流的重要信息基础设施。党的十八大以来，我国国际通信基础设施取得长足进步，国际通信出入口局呈现梯次布局，有力支撑了数字经济发展和国际合作交流。

据了解，此次广西南宁、山东青岛、云南昆明、海南海口新增设6个国际通信业务出入口局，是30年来首次增设。

(责编：罗知之、陈键)

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