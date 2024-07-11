人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国际通信业务出入口局新增6个

2024年07月11日09:14 | 来源：科技日报
小字号

原标题：国际通信业务出入口局新增6个

科技日报北京7月10日电 （记者崔爽）记者10日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部组织召开国际通信业务出入口局工作座谈会，向中国电信、中国移动、中国联通颁发许可，批复在广西南宁、山东青岛、云南昆明、海南海口设立国际通信业务出入口局。

国际通信业务出入口局是指国内运营商通信网络与境外运营商通信网络之间的互联节点，主要用于实现双方业务的互联互通和数据交换。1994年，我国全功能接入国际互联网，中国电信、中国移动、中国联通在北京、上海、广州设立了9个国际通信业务出入口局，实现公众互联网与国际互联网连通。

工业和信息化部党组书记、部长金壮龙指出，国际通信业务出入口局作为连通全球网络的国际通信枢纽，是我国对外交流的重要信息基础设施。党的十八大以来，我国国际通信基础设施取得长足进步，国际通信出入口局呈现梯次布局，有力支撑了数字经济发展和国际合作交流。

据了解，此次广西南宁、山东青岛、云南昆明、海南海口新增设6个国际通信业务出入口局，是30年来首次增设。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
暑期经济乘“热”而上 激发消费市场生机活力
　　从一场“说走就走的旅行”到以体验为主的“反向式旅游”，再到“跟着赛事去旅行”……近期，文旅市场不断升温，为经济发展注入生机活力。 旅游是综合性产业，是拉动经济发展的重要动力。…
财经观察：创新+开放，中国移动支付“不见外”
　　今年上半年，各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。“China Travel”爆火，外国人来华热度持续升温。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部