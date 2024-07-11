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AI模型可为癌症患者选择最佳疗法

2024年07月11日09:14 | 来源：科技日报
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原标题：AI模型可为癌症患者选择最佳疗法

科技日报讯 （记者刘霞）来自澳大利亚国立大学、美国国家癌症研究所和Pangea Biomed制药公司的科学家，成功开发出一种人工智能（AI）模型“DeepPT”，可以帮助医生为癌症患者选择最佳疗法。相关研究论文发表于最新一期《自然·癌症》杂志。

“DeepPT”通过预测患者的信使核糖核酸（mRNA）图谱来工作。mRNA对生成蛋白至关重要，也是个性化癌症药物的关键分子信息。研究人员表示，当与另一种名为ENLIGHT的工具相结合时，“DeepPT”可以预测患者对多种类型癌症疗法的反应。

为癌症患者选择合适的疗法非常重要。研究人员利用16种常见癌症的5500多名患者的数据对“DeepPT”进行了训练，结果显示，治疗有效率从没有使用该模型的33.3%，提高到使用模型后的46.5%。

研究人员表示，“DeepPT”基于他们此前开发的一款对脑肿瘤进行分类的AI工具。这两款AI工具都绘制了患者组织的显微镜照片——组织病理学图像。这些图像减少了处理复杂分子数据的时间延迟。

(责编：罗知之、陈键)
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