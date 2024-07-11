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过去70年流行音乐旋律简化

2024年07月11日09:15 | 来源：科技日报
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原标题：过去70年流行音乐旋律简化

科技日报讯 （记者张梦然）通过分析《公告牌》（Billboard）年终单曲榜，新一期《科学报告》发表的一项研究认为，自1950年以来，美国每年最流行歌曲的旋律复杂性在下降。

英国伦敦玛丽女王大学研究团队此次分析了1950年至2022年间每年Billboard年终单曲榜前五名歌曲中最突出的旋律（通常为人声旋律）发现，随着每秒平均演奏音符数量的增加，歌曲节奏和音高安排的复杂性在下降。他们还发现了旋律复杂性在1975年和2000年出现了两次显著下降，1996年有一次幅度较小的下降。

研究人员推断，1975年的旋律变化可能代表着新浪潮、迪斯科和舞台摇滚风格的兴起。他们补充说，1996年和2000年的变化可能体现了嘻哈音乐的兴起，也可能是因采用数字音频工作站而导致的，因为数字音频工作站能够重复播放音频循环。

研究人员指出，尽管近几十年来流行旋律的复杂性似乎有所下降，但这不意味着其他音乐元素（如声音质量或组合）的复杂性也下降了。此外，随着数字乐器适用范围的扩大，音乐的复杂性或可通过音质而非旋律来表达了。

(责编：罗知之、陈键)
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