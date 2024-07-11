人民网北京7月11日电 （记者黄盛）中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）日前推出民营企业资产担保债务融资工具（Covered Bond，以下简称“CB”），通过资产担保结构设计提升民企资产信用融资能力，构建民企融资长效支持机制。目前，科伦药业、九州通、豫园股份、齐碳科技首批4单试点项目注册发行，对促进民企债券融资发挥积极作用。此外，天士力集团、红豆集团等多家民营企业也在积极推进试点项目发行。

据交易商协会介绍，CB定位于“资产和主体双重追索的结构化融资工具”，从法律关系上，CB属于“债券”，为债权债务法律关系；从产品分类上，属于结构化产品。此次交易商协会重点支持科技创新、“专精特新”、绿色低碳、乡村振兴、大规模设备更新和消费品以旧换新等重点领域民营企业发行CB。

对此，东方金诚研究发展部总监冯琳向人民网记者表示，对投资人而言，CB具有三大优势：一是相较传统信用债品种，CB的偿债来源更为多样，投资人可实现对发行人及资产的“双重追索”，既有底层资产保障，又对发行人具有完全追索权；二是交易结构更加灵活，包括抵质押模式和引入信托计划的结构化模式等；三是可借助结构化技术设置分层、信用触发机制等安排，更好满足投资者风险配置的需求。对于发行人而言，CB主要优势在于帮助企业盘活存量资产，并通过资产抵质押的方式，提高债券融资可得性，降低债券融资成本。

据记者了解，2022年5月26日，交易商协会发布了《关于开展资产担保债务融资工具相关创新试点的通知》，正式推出CB。不过，自推出至2024年上半年，30只已发行CB中除1只发行人为公众企业、2只发行人为央企外，其余均由地方国企发行。

冯琳告诉记者，为支持民企发行CB，交易商协会结合民企的生产经营特点，拓展了民企CB的担保资产范围，在不动产、土地使用权等“硬资产”基础上，拓展至股权（包括非上市公司股权）、应收账款、知识产权等“软资产”。从首批试点项目来看，科伦药业选择质押旗下非上市公司股权、九州通选择质押应收账款、齐碳科技则选择以专利权（知识产权）作为担保资产，对后续民企CB发行具有一定的借鉴意义。

同时，交易商协会对民企CB抵质押率要求做出放宽。此前的要求是担保物价值原则上应覆盖债券本息，以保证投资人对资产的“完全追索权”和足额受偿。截至今年6月末，已发行央国企CB（仅统计公开发行品种）的抵质押率均超过100%，平均达158%。但民企CB相关要求放松为“支持根据民企自身信用水平和资产特性不同，自主选择部分抵押、全额抵押、超额抵押等多种抵押率安排”。冯琳说，从首批民企CB试点项目看，科伦药业和九州通均选择部分质押，质押资产对本金覆盖率分别为不低于42.38%和30%。

也有业内人士向人民网记者表示，CB的推出有利于支持民企以多样化资产担保融资，解决民企传统主体信用融资路径下融资难、融资贵问题，可有效提升民企融资可得性，助力构建民企融资长效支持机制，并为投资机构提供了更多优质资产。

(责编：王连香、高雷)

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