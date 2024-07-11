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中国电信人工智能研究院（TeleAI）正式揭牌

2024年07月11日12:10 | 来源：光明网
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原标题：中国电信人工智能研究院（TeleAI）正式揭牌

7月5日，中国电信人工智能研究院（TeleAI）在2024世界人工智能大会（WAIC 2024）正式揭牌。

中国电信集团有限公司董事长柯瑞文表示，中国电信坚定履行建设网络强国和数字中国、维护网信安全的使命责任，将全面推进人工智能融合创新应用和生态开放合作，并致力于把中国电信人工智能研究院（TeleAI）打造成为国家人工智能核心战略科技力量的人才高地。

中国电信集团有限公司总经理梁宝俊表示，中国电信人工智能研究院（TeleAI）将与国内外一流大学、知名企业和研究机构，包括政府部门联合合作，从科学前沿探索到应用技术落地，把中国电信人工智能研究院（TeleAI）打造成为国家人工智能核心战略科技力量的人才高地。

TeleAI依托中国电信在算力、数据、场景、用户等方面的领先优势，持续致力于引领科技创新、驱动产业发展、满足用户需求，助力实体经济提质降本增效，为国家、产业提供更具信任的人工智能基础。

放眼全球，一些科技头部企业在当下的科技创新中发挥着引领作用。TeleAI将时刻对标这些企业，持续锤炼技术能力，打造国内领先、国际一流的科研平台。在科研方向的选择上，TeleAI将探索更具差异化的发展，力求实现用人工智能技术赋能工业的转型升级，加持农业的智慧生产，更促进实体经济的蓬勃发展，真正实现将人工智能技术转化为新质生产力，成为引领人工智能技术发展的新时代风向标。

中国电信CTO、首席科学家、TeleAI院长李学龙表示，TeleAI将围绕人工智能的“人”“工”两大要素，打造高质量人才队伍、产出高水平科研成果。

“人”为本，人才的思想力、创造力就是事物的生产力、推动力。TeleAI现已引入多位海外TOP高校的教授、国内知名企业的CTO或科学家、科研机构的青年人才以及拥有高影响力开源成果的天才学生，志在锻造一支由领军科学家领衔、青年人才担纲、科研新生代引领创新的国际化、年轻化、成体系的人才队伍。

同时，TeleAI着力构建AI人才的海内外双循环体系。一方面，TeleAI将搭建适配人才快速发展的科研平台，吸引海外一流大学、研究机构、头部企业的人才回国，加入TeleAI，为国家的人工智能产业发展提供人才动力。另一方面，TeleAI将逐步扩展在全球的科研力量布局，加强与海内外高校、科研机构、头部企业的科研合作与人才培养，持续夯实与海内外高层次人才的互动、交流、合作、转化。

“工”为基，在现有的产业格局中，中国电信的骨干网和卫星通信等等都是空间经济的坚实基础。依托此优势，TeleAI关注AI驱动的赛博空间、临地空间、广域空间等三个空间经济的共性关键技术和理论。在赛博空间，关注大模型、AI Infra、智传网、智能软硬件等技术；在临地空间，关注城市安防、低空经济、自动驾驶、具身智能、工业智能、海洋牧场等；在广域空间，关注商业航天、卫星遥感、深海探测、深空探测等，助力人工智能驱动的产业经济，促进紧跟时代需求的创新科研。

此次论坛上，TeleAI发布AI开发工具“星辰大模型·软件工厂”。这是一款用于软件自动生成与开发需求交互式迭代的大模型产品，助力软件开发企业和开发者快速响应市场需求，加速开发流程、降低开发门槛与成本、提高项目交付效率。

TeleAI将面向国家战略需求和未来人工智能发展趋势，充分发挥央企在人工智能领域的基座和主力军作用，成为国家战略科技力量的重要一极。

(责编：董童、陈键)
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